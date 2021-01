Kann Bad Dübens alter Hörsaal nun saniert werden?

Bad Düben

Es gibt sie noch – die guten Nachrichten in eher komplizierten Zeiten, die Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) und ESZ-Geschäftsführer Gisbert Helbing verkünden konnten: Die Fördermittelzusage für die Sanierung des alten Hörsaals am Evangelischen Schulzentrum in Bad Düben ist da. Stadt und ESZ können den Umbau somit wie geplant starten. Bis Ende des Jahres sollen in dem Relikt aus alten NVA-Zeiten umfangreiche Baumaßnahmen starten.

Projekt kostet rund eine Million Euro

Rund eine Million Euro sind für das Projekt veranschlagt. Bund und Land stellen aus dem Städtebauförderprogramm „Stadtumbau/Wachstum“ je ein Drittel bereit. Laut Stadtrats-Beschluss vom September beläuft sich der Anteil der Stadt noch auf rund 100 000 Euro, weil das ESZ als künftiger Hauptnutzer 23 Prozent des städtischen Drittels übernimmt. Das Auditorium mit Holzsitzen und aufklappbaren Schreibflächen soll saniert, ein Bühnenhaus samt Freilichtbühne angebaut und eine Bürgeruniversität mit Multifunktions- und Veranstaltungssaal etabliert werden. Seinen ursprünglichen Charakter soll der Saal behalten, auch die Stadt will ihn nutzen.

