Karneval in Corona-Zeiten: Video-Grüße aus Bad Düben

Bad Düben

Corona, Ausgangssperre, Ausgangsbeschränkung, Masken und null Vereinsleben. Damit haben auch die knapp 100 kleinen und großen Mitglieder des Hammermühler Karnevalsvereins in Bad Düben es jetzt seit einem Jahr zu tun. Die aktuelle Faschingssession wurde abgesagt. Keine Chance wegen der Corona-Pandemie. „Das zerrt an den Nerven. Wir alle haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Und wenn doch, dann nur aus der Ferne“, sagte Vereinspräsident Matthias Lachmann.

Dreharbeiten zum Video. Quelle: Steffen Brost

Bis Aschermittwoch wird es auch für die Bad Dübener weder eine große Gala, Kinderfasching noch einen Rosenmontagsumzug geben. Dennoch wollen die Karnevalisten die aktuelle Faschingszeit am Aschermittwoch nicht ganz ohne Aktion zu Ende gehen lassen und haben eine Aktion geplant. „An irgendwelchen Challenges werden wir vorerst nicht festhalten. Vielleicht im Sommer. Aber erstmal abwarten, wie bis dahin die Lage ist. Um unseren Sponsoren, Fans und Unterstützern dennoch einen karnevalistischen Gruß zu senden, bereiten wir derzeit eine Aktion vor“, kündigte Lachmann an.

Fünfminütiges Video

Geplant haben die Narren ein etwa fünfminütiges Video mit Höhepunkten aus den vergangenen Jahren. Zwischendurch kommen die einzelnen Gruppen wie Blau-Weiße Funken, Prinzengarde, Weiber, Elferrat und Männerballett zu Wort und schicken verschiedene Grußbotschaften ins Land. Wenn alles fertig ist, soll der Streifen ab Rosenmontag in den sozialen Medien wie Facebook, Homepage und Instagram zu sehen sein. „Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Susi und Rosi alias Julia und Luise Hirschfelder führen dabei durch das kurze Programm. Und auch ich werde als Präsident irgendwo meinen Senf mit dazu geben“, so Lachmann weiter.

Vereinsleben auch im Sommer

Wie alle anderen Bad Dübener Vereine sind die Karnevalisten seit drei Monaten zum kompletten Nichtstun verurteilt. Wann es wieder weitergeht, weiß derzeit noch niemand. „Ich habe in dieser Situation vor allem Angst um unsere jüngsten Mitglieder. Hoffentlich halten die zur Stange und kommen alle wieder. Deswegen wollen wir die Zeit nach Aschermittwoch in diesem Jahr auch nutzen. Wenn uns Corona lässt. So wollen wir einiges an Vereinsleben organisieren und im Juli auch beim Bad Dübener Badewannenrennen des Turnvereins teilnehmen. Unterm Strich wollen wir allen damit auch sagen: Wir sind noch da, nur etwas leiser“, blickt Lachmann optimistisch in die Zukunft.

Von Steffen Brost