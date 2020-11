Kein Nachtshopping: Händler aus Bad Düben organisieren Abendeinkauf

Bad Düben

Wegen Corona fiel das traditionelle Nachtshopping in diesem Jahr ins Wasser. Dennoch schlossen sich einige Händler zusammen und luden zum Abendeinkauf in die Stadt. „Der Einkaufsabend war ein Kompromiss mit der Stadt. Den ganzen Abend lang kamen dennoch etliche Kunden zu uns ins Geschäft. Ich war zufrieden und danke unsere Kunden, dass sie uns auch in der aktuellen Zeit die Treue halten. Heute bieten wir schon mal viel Weihnachtliches an. Die Menschen nehmen das eine oder andere gerne mit und machen es sich zu Hause schön“, erzählte Carola Lohan von Haushaltstechnik Lohan.

Viel Kundschaft begrüßt

Auch Klaus Littmann vom gleichnamigen Lederladen in der Friedensstraße öffnete sein Geschäft und lockte die Kunden mit bis zu 80 Prozent Rabatt im Taschen-Verkauf. „Eigentlich wollte ich zulassen, habe aber aus Solidarität mit den anderen Geschäftskollegen auch mitgemacht“, sagte Littmann. Daniela Droske-Peschel freute sich über viel Kundschaft an diesem Abend. „Ich bin mitten im Weihnachtsgeschäft und die Auftragsbücher sind voll mit Strickpullover, Mützen und Schals. Gut gehen zurzeit auch fertige Geschenksets in Kooperation mit meiner Familie“, verriet die Geschäftsfrau am Markt. Zum großen Schätzspiel animierte Susan Geist vom Blumengeschäft „Der Gute Blumengeist“ in der Gartenstraße ihre Kunden. In einer Laterne hatte sie jede Menge Kiefernzapfen gesammelt und wollte von den Kunden wissen wie viele sich darin befinden. Als Preise warteten tolle Geschenke. „Leider müssen wir die Adventsausstellung in diesem Jahr ausfallen lassen.

Anzeige

Gestecke für die Adventszeit

Dafür gibt es im Dezember jeden Tag neue und schön gestaltete Gestecke für zu Hause. Und übrigens waren es 125 Kiefernzapfen in der Laterne. Die Gewinner bekommen Bescheid“, so Geist. Neben Blumengeist, Elana Strickdesign, Haushaltstechnik Lohan und Littmann’s Lederladen öffneten auch der Trendy Drugstore, Textil-Eck, Schreibwaren Streubel, Natural Vita und der Schuhaus Littmann.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Steffen Brost