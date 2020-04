Kirchenkreis beantragt Ausnahmeregelung für Gottesdienste

Eilenburg/Delitzsch/Bad Düben

Im Zuge der Corona-Lockerungen dürfen in Sachsen wieder Gottesdienste mit maximal 15 Leuten stattfinden. Was ist aber, wenn ein 16. Christ oder mehr vor der Kirche stehen?

Antrag auf Ausnahmeregelung

Eine Frage, die Pfarrer in der Region umtreibt. Der evangelische Kirchenkreis Torgau-Delitzsch hat inzwischen bei der Landkreisbehörde eine Ausnahmeregelung beantragt. Wie Superintendent Mathias Imbusch sagt, wolle man für die fünf großen Stadtgemeinden Eilenburg, Delitzsch, Torgau, Bad Düben und Schkeuditz die Möglichkeit schaffen, dass mehr als 15 Personen den Gottesdienst feiern können. Der Kirchenkreis hat dies damit begründet, dass in den großen Stadtkirchen, die zum Teil über Grundflächen von 1600 Quadratmetern und Emporen verfügen, genügend Abstand zwischen den Gläubigen gewährleistet werden könne. Damit wäre Platz für bis zu 60 Menschen. Die Entscheidung des Landkreises steht noch aus. Der Antrag werde derzeit geprüft, so Sprecher Alexander Bley.

Situation in Dorfkirchen entspannt

In den Kirchgemeinden auf dem Land ist die Personenbegrenzung weniger das Problem. Gottesdienste in Dorfkirchen werden häufig von weniger als 15 Christen besucht. So wird am Sonntag um 10.30 Uhr Pfarrerin Edelgard Richter in der Dorfkirche in Mörtitz einen Gottesdienst abhalten. Für 9 Uhr ist einer in der Nikolaikirche in Eilenburg angesetzt. Hier stellt sich für die Pfarrerin durchaus die Frage, was ist, wenn mehr als 15 Leute kommen. „Wir arbeiten an einer Lösung, dass wir niemanden wegschicken müssen“, sagt die Pfarrerin.

Auch Bad Dübens Pfarrer Andreas Ohle sieht das Feiern von Gottesdiensten in den Dörfern weniger problematisch. Ohle ist auch Pfarrer im Kirchspiel Authausen. Demnächst stehen dort Gottesdienste in Pressel und Görschlitz an. Für Bad Düben, so der Pfarrer, werde man wohl abwarten bis zum 3. Mai. Ansonsten versorgen die Pfarrer Ohle und Meißner ( Schkeuditz) sowie Pfarrerin Fitschen ( Krippehna) die Gläubigen mit einem Hörgottesdienst via Internet.

Mehrere Gottesdienste in Delitzsch

In Delitzsch feiert Pfarrer Stephan Pecusa am Sonntag um 10 Uhr in der Stadtkirche Gottesdienst. Damit jeder teilnehmen könne, werde es bei Bedarf einen weiteren um 11 und möglicherweise noch einen um 14 Uhr geben. „Wir wissen ja in der Regel, wer kommt und haben schon eine Liste angefertigt, die wir vorher abtelefonieren“, erzählt Pecusa. So könnten die Leute gezielt zu einem Gottesdienst eingeladen werden. Pecusa rechnet damit, dass der Bedarf groß sein werde.

Die katholische Pfarrei St. Klara, zu der Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben und Löbnitz gehören, will abwarten, wie das Bistum in Magdeburg entscheidet. „Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht, erwarten heute eine Nachricht und wollen über das weitere Vorgehen am Freitag sprechen“, so der Delitzscher Pfarrer Michael Poschlod am Mittwoch.

Von Nico Fliegner