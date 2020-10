Klassik trifft Bad Düben mit tollem Klangerlebnis

Bad Düben

Wer hätte das gedacht, dass „Der Barbier von Sevilla“ oder „Die blutige Nonne“ gegen Kulturentzugserscheinungen helfen können. Am Sonntagnachmittag war das im Heide Spa Bad Düben live zu erleben. Die Sächsische Bläserphilharmonie gastierte im Rahmen der neuen Anrechtsreihe „Classic meets Bad Düben“ bereits das dritte Mal im Kursaal. In der Folge entwickelte sich ein dynamisches Musikerlebnis, das den Besuchern als „ Überraschungskonzert“ angekündigt war. Mit kleinen Änderungen im Programm bot sich den Zuhörern ein tolles Klangerlebnis.

Wechselnde Besetzung

Konzertiert wurde in zwei Teilen und in unterschiedlicher Besetzung. Vor der Pause als Serenade erlebte das Publikum Rossinis Barbier von Sevilla und Gounods Petite Symphonie. Im zweiten Teil spielte das Blechbläser-Ensemble Langfords London miniatures, Hazells herrenlose Katzen, und es lud die Zuhörer ein, mit Ellingtons Caravan einen Ausflug in die Wüste zu unternehmen.

Die Leitung des Konzertes hatte Peter Sommerer. Der Dirigent führte die Besucher in beiden Teilen spritzig und humorvoll durch den Nachmittag. „Nach so langer Zeit, ist es schön, wieder spielen zu können. Die Entzugserscheinungen sollen nur nicht zu groß sein“, ließ er ins Publikum verlauten.

Lob von Besucherinnen

Das dritte Konzert in diesem Jahr konnte unter Auflagen und in verminderter Besetzung stattfinden. Für die Zuhörer bestand Maskenpflicht während des gesamten Konzertes. Heidrun Wiedmann und Gerda Kleiner waren unter den Gästen und sahen darin kein Hindernis: „Wir kommen immer sehr gern hierher, wenn so etwas angeboten wird. Es ist in der Nähe und man muss nicht nach Leipzig fahren. Das Niveau ist sehr hoch und das Konzert sehr ansprechend“, lobten die beiden Damen in der Pause.

Weitere Anrechtsreihe im nächsten Jahr

Für die Organisatoren war der Nachmittag ebenfalls ein großer Erfolg. „Wir sind ein Reiseorchester in ziviler Trägerschaft und wollen auch den Menschen auf dem Land die Möglichkeit bieten, Kultur zu genießen“, so Stefanie Schennerlein, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Bläserphilharmonie verantwortlich ist. „Wir werden definitiv nächstes Jahr eine weitere Anrechtsreihe hier in diesem schönen Saal anbieten“, kündigte sie an.

Noch in diesem Jahr wird es ein viertes Konzert in der Kurstadt geben – es soll kurz vor Weihnachten stattfinden.

Bustransfer könnte mehr genutzt werden

Gefördert wird die Konzertreihe durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Im Preis der Eintrittskarte ist auch ein Bustransfer in die angrenzenden Städte wie Torgau, Eilenburg, Delitzsch und Bitterfeld-Wolfen enthalten. Hier wünschen sich die Organisatoren für die zukünftigen Konzerte eine größere Resonanz.

Von Anke Herold