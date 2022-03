Kleiderkammer in Bad Düben wieder geöffnet

Bad Düben

Die Kleiderkammer in Bad Düben hat angesichts des Kriegs in der Ukraine, der auch viele Geflüchtete nach Nordsachsen treibt, wieder geöffnet. „Hier ist Chaos. Heute kam so viel, so schnell konnte keiner irgendwas aufräumen“, sagt Flüchtlingssozialarbeiterin Claudia Asik von der Awo, die durch die Räume führt.

Kleidung und Schulsachen werden benötigt

Die Hilfsbereitschaft den ukrainischen Geflüchteten gegenüber ist groß, die Räume am Postweg 6 in Bad Düben reichen für die gesammelten Spenden kaum aus. Kleidung vor allem für Frauen und Kinder, aber auch Haushaltsutensilien, Lebensmittel und Geschirr stapeln sich in einer Vielzahl von Regalen.

Kleiderkammer in Bad Düben öffnet wieder. Quelle: Hanna Gerwig

„Die Leute kommen wirklich auch mit vielen neuen Sachen“, freut sich Asik. Zuvor hätten sich unter den Spenden auch häufig Säcke mit Altkleidern befunden. Auch Schulsachen für ukrainische Kinder sind bereits in großer Zahl eingegangen – und werden weiterhin benötigt.

Annahme am Mittwoch und Freitag

Unterstützung vor Ort erhält die Flüchtlingssozialarbeiterin von Kollegen sowie Ehrenamtlichen – darunter ihre 16-jährige Tochter Selin und die 15-jährige Lea Bollmann. Spendenannahme am Postweg ist jeden Mittwoch von 12 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 16 Uhr.

Von hgw