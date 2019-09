Kleines Kraftwerk – große Wirkung: Dübener verrät, wie es geht

Bad Düben

Wer in puncto effizienter Energieverbrauch in Bad Düben einen Rat braucht, geht am besten zu Günter Dietzsch. Der 89-Jährige gilt in der Kurstadt als Vorreiter der erneuerbaren Energien und ökologischen Bewegung. Anlässlich eines Info-Tages, der sich am Sonnabend bundesweit dem Thema Erneuerbare Energien widmet, lädt Günter Dietzsch Interessierte ein, sich an und in seinem Wohnhaus über technische Möglichkeiten zu informieren.

Mit einer Wärmepumpenheizung ging es los

Umgesetzt hat der Mit-Begründer des Öko-Beirates in seinem als Niedrig-Energie-Haus konzipierten Wohnhaus schon einiges, so ließ er als Erster in Bad Düben in sein Haus eine Wärmepumpenheizung einbauen. Mit dem Ziel, nachhaltig zu sparen und dazu beizutragen, dass der Kohlendioxid-Ausstoß wesentlich verringert werden kann. Genau dieser Effekt ist eingetreten. Es geht aber auch im kleinen Rahmen, mit vergleichsweise geringem finanziellem Aufwand, sagt Günter Dietzsch.

Seit drei Monaten sind sogenannte solare Balkonkraftwerke, oder besser betriebsbereit vorgefertigte Steckersolargeräte zur Nutzung von Sonnenenergie, in Deutschland zugelassen. Diese könnten an Balkonrüstungen, auf Terrassen, auf Garagendächern, an der Hauswand oder im Garten platziert und problemlos an jede im Haushalt vorhandene Steckdose eines Endstromkreises nach einem Sicherungsautomaten selbst angeschlossen werden. „Jeder Haushalt verfügt über mehrere solcher Endstromkreise. Der erzeugte Solarstrom aus dem Stecker-Solargerät wird von den im Endstromkreis eingeschalteten Elektrogeräten verbraucht. Steckersolargeräte gibt es im Leistungsbereich von 150 bis 600 Watt. Pro Jahr können im Schnitt etwa 70 bis 100 kWh pro 100 Watt Geräte-Nennleistung Strom erzeugt werden.“

Anlage steht im Garten

Günter Dietzsch hat in solch eine Anlage nebst Transport rund 300 Euro investiert und sie im Garten aufgestellt. Schon wenige Tagen nach der Inbetriebnahme zeichnet sich für ihn ein Erfolg ab: „Innerhalb von drei Tagen habe ich rund zwei Kilowatt Haushaltsenergieverbrauch weniger verzeichnet“, wirbt Dietzsch für den Einsatz solcher Anlagen. „Die Anschaffungskosten liegen je nach Größe zwischen 100 und 150 Euro pro 100 Watt Gerätenennleistung, Tendenz fallend. Die Amortisationszeit von Steckersolargeräten liegt zwischen vier und fünf Jahren, die Leistungsgarantie bei 20 Jahren.“

Dem Netzbetreiber ist eine Mitteilung über die Inbetriebnahme von Steckersolargeräten zu machen. Er entscheidet, ob ein Zähler mit Rücklaufsperre eingebaut werden muss. Der Zähler ist erforderlich, wenn eine Einspeisung ins Netz erfolgt.

Steckersolaranlagen sind für Laien geeignet

Fazit: Auch Laien können Steckersolaranlagen problemlos in Betrieb nehmen und damit einen Beitrag zur Energiewende leisten und ihre eigenen Energiekosten senken. Die Stadtratsfraktion der Partei Die Linke werde zur Unterstützung aller an der Energiewende Interessierten regelmäßig Informationsveranstaltungen anbieten. „Ziel ist es, die technische Entwicklung und die Einsatzmöglichkeiten regenerativer Energiequellen praxisnah vorzustellen und für deren Einsatz zu werben.“ Dies sei, so Günter Dietzsch und Fraktions-Chef Andreas Flad, „ein konkreter Beitrag zur kontinuierlichen Entwicklung der ökologischen Kurstadt.“

Am Sonnabend ist von 10 bis 12 Uhr Gelegenheit, sich die privaten Anlagen anzusehen und mit Günter Dietzsch ins Gespräch zu kommen. Um Anmeldung unter Telefon 034243 24701 wird gebeten.

Von Kathrin Kabelitz