Klimaschutz: Bad Dübener ruft zum Handeln auf

Bad Düben

Der Bad Dübener Günter Dietzsch, Mitinitiator des Öko-Beirates, ruft anlässlich des 26. Tages der Erneuerbaren Energien am 24. April die Kurstädter zum aktiven Handeln auf. Hinsichtlich einer umweltfreundlichen Energieversorgung und des Klimaschutzes habe sich in den vergangenen 25 Jahren schon viel getan, „aber längst nicht genug.“ Der von der Nutzung von fossilen Energieträgern hervorgerufene Klimawandel werde immer spürbarer. „Daher handeln wir gemeinsam zur Gestaltung einer ökologischen Zukunft. Tun wir etwas für die Zukunft unserer Kinder! Gegen einen Klimawandel gibt es keinen Impfstoff.“

Für diesen Tag geplante Aktionen der Stadt, um die Alternativen zu Atom, Kohle und Öl zu zeigen, könnten aufgrund der Pandemie zwar nicht stattfinden. Der 90-Jährige ist dennoch bereit, wenn es die Situation zulässt, Interessenten seine Anlagen in und an seinem Wohnhaus vorzustellen und so zu zeigen, welche ökonomisch und ökologisch sinnvollen Möglichkeiten es beispielsweise beim Einbau von Heizungsanlagen gibt. Individuelle Absprachen könnten unter der Telefonnummer 034243 24071 erfolgen.

Stadt ruft Kinder zum Mal- und Bastelwettbewerb auf

In diesem Zusammenhang ruft die Stadt Bad Düben die Kinder und Teenager auf, ihre Ideen zum Thema „Erneuerbare Energien“ in Zeichnungen oder als Bastelei umzusetzen. In einem Aufruf heißt es: Als „erneuerbare Energie“ bezeichnet man Strom, Wärme und Treibstoffe, die wir aus der Sonne, dem Wind, der Wasserkraft oder bestimmten Pflanzen gewinnen können. Diese Form der Energie aus der Natur nennt man „erneuerbar“, weil ihre Quellen – also zum Beispiel die Sonne und der Wind – unerschöpflich sind und uns Menschen immer zur Verfügung stehen werden. Die Sonne kann man schließlich nicht ausknipsen und der Wind hört nicht plötzlich auf zu wehen. Das schützt auch unser Klima! Warum ist es gut für unser Klima, wenn du Müll vermeidest, Lebensmittel aus deiner Region kaufst, einen Baum pflanzt, Strom sparst?

Arbeiten können mit Namen und Adresse bis zum 21. Mai im Rathaus abgegeben werden. Die besten Ideen werden mit einer Freikarte für das Natursportbad prämiert und auf der Homepage der Stadt ausgestellt.

