Klimawandel: Bad Düben macht einen Plan für die Stadt

Bad Düben

Stürme, Hochwasser, höhere Temperaturen – auch Bad Düben ist direkt von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Die Jahresmitteltemperatur wird steigen, die Niederschlagsmenge abnehmen. Bad Düben aber hat einen Plan, um Abmilderungen zu schaffen, wo es möglich ist – im Rahmen des EU-Projektes Life Local Adapt und mit Unterstützung des Freistaates. Dominic Rumpf und Martina Straková vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie sowie Christin Fischer und Uwe Ferber von der StadtLand GmbH informierten zum Auftakt im Heide Spa gemeinsam mit Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) und Vertretern der Verwaltung über Ist-Stand sowie Vorhaben zur Klimaanpassung.

Was ist Life Local Adapt?

Das europäische Drei-Millionen-Euro-Projekt, das kleinere und mittlere Kommunen unterstützt, die Aufgaben der Klimaanpassung zu integrieren, läuft von 2016 bis 2021. Zwei Wettbewerbe gab es bisher, Bad Düben hat am zweiten mit dem Konzept Klimaanpassung Kurstadt 2030 erfolgreich teilgenommen und startet nun die Umsetzung.

Was bedeutet der Klimawandel für Bad Düben ?

Die Kurstadt liegt an der Mulde, ist von ausgedehnten Waldflächen umgeben. Trotz der Lage in der gemäßigten Klimazone des nördlichen Randes der Leipziger Tieflandsbucht sind die Folgen des Klimawandels spürbar. Zwischen 1961 und 1990 ist die Jahresmitteltemperatur von 8,8 auf 10,7 Grad Celsius gestiegen. Laut Prognosen wird dieser Wert bis zu 12,8 Grad Celsius bis 2100 betragen. Gab es zwischen 1961 und 1990 im Mittel 6,5 Hitze- und 36 Sommertage, werden es bis 2100 dann 38,8 Hitze- und 95,4 Sommertage sein. Anders bei den Niederschlägen. Im Vergleich zu den 30 Jahren vor 1990 – da betrug die mittlere Niederschlagsmenge 624 mm im Jahr – liegt dieser Wert derzeit bei 585 mm, wird aber weiter sinken – auf etwa 513 mm. Extremwettereignisse, wie es sie immer wieder gab, werden voraussichtlich weiter zunehmen.

Wie wirkt sich das aus?

Auf alle Lebensbereiche, Ernteerträge, Bauwerke und Infrastruktur, so beispielsweise an der Burg. Auch das Stadtgrün leidet. Besonders als Kur-, Spa-, Klinik- und Tourismusstandort muss sich Bad Düben auf den Klimawandel einstellen.

Was bedeutet Klimaanpassung ?

Klimaanpassung endet nicht an Gemeinde- oder Landesgrenzen. Gerade die kommunale Ebene aber ist gefragt, negative und nicht vermeidbare Auswirkungen des Klimawandels so gut es geht zu bewältigen. Eine Aufgabe für alle – Bürger wie Verwaltung, Unternehmen und Vereine. „Wir wollen Ihnen keine Pläne vorlegen, sondern aktiv in Bürgerdialog treten, Maßnahmen und Fördermöglichkeiten finden“, so Uwe Ferber.

Welche Schwerpunkte setzt Bad Düben ?

Es sind drei, die in Workshops thematisiert werden. Am 10. November geht es um 17.30 Uhr um die Anpassung des Gehölzbestandes und der Grünflächen, mehr Raum für Stadtgrün mit stressresistenten Baumarten, die Trockenheit aber auch zu viel Wasser vertragen. „Eine Palme aufstellen ist keine Lösung“, sagt Martina Straková. Der Workshop im Januar beschäftigt sich mit dem Ausbau der Fassaden- und Dachbegrünung. „Pflanzen sind wichtig fürs Stadtklima.“ Eigentümern sollen neben herkömmlichen Dämmmitteln neue oder ergänzende Wege der Energieeinsparung oder Klimaanpassung durch Fassaden- und Dachgestaltung aufgezeigt werden. Workshop 3 wird sich schließlich mit dem Thema Schwammstadt beschäftigen – Entsiegelung, Vermeidung von Neuversiegelung, Regenwasserversickerung. Die Frage von Bewässerungssystemen wird eine Rolle spielen.

Dass es in diesem Prozess auch weitere Schwerpunkte geben sollte, machten die Bad Dübener – vertreten waren unter anderem Bürger, Stadträte, Firmen, Vereine und Verbände – deutlich. Die Ergebnisse der Workshops werden in einer Abschlussveranstaltung zusammengefasst. Danach starten erste Pilotmaßnahmen mit der Realisierung.

Termine für die Workshops werden noch bekannt gegeben. Interessierte können sich dann anmelden.

Von Kathrin Kabelitz