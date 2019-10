Klimawandel hinterlässt Spuren in Dübener Heide

Bad Düben

Das Klima verändert sich, und zwar nicht nur irgendwo auf dieser Welt, sondern auch direkt vor Haustür und somit ebenfalls in der Dübener Heide. Das Phänomen des Wandels macht nicht auf einem Kontinent oder an einer Landesgrenze halt, sondern stellt die Gesellschaft weltweit vor große Herausforderungen.

Auftakt für Tagungsreihe

Der Verein Dübener Heide hatte zu einer Klimakonferenz in den Saal des Bad Dübener Heide Spa geladen, um in großer Runde darüber zu diskutieren, inwieweit man sich dem Klimawandel anpasst, welche Auswirkungen zu erwarten sind und wie sich die Veränderungen in der Naturparklandschaft zeigen werden. Mit dabei waren Vertreter von Kommunen, Behörden und dem Naturpark sowie Landwirte, Mitarbeiter von Landes- und Bundesforst, Naturschützer und interessierte Gäste. Diese Veranstaltung galt als Auftakt für weitere Fachtagungen und Workshops zu diesem Thema, die noch in diesem Jahr durchgeführt werden sollen. Die Ergebnisse werden in das Pflege- und Entwicklungskonzept 2030 des Naturparks einfließen.

Drei Experten im Gespräch

Doch bevor Moderator Dr. Jan Stegner vom Bad Dübener Fachbüro StegnerPlan (Landschaftsplanung und Naturschutz) zur Diskussion aufrief, ließen drei Experten Zahlen sprechen. Mit Dr. Kristina Brust, Dr. Dirk-Roger Eisenhauer und Dr. Johannes Franke stellte Naturparkleiter Thomas Klepel Menschen vor, sie sich in diesem Metier auskennen.

Die Referenten Dr. Kristina Brust (von links), Dirk-Roger Eisenhauer und Dr. Johannes Funke sowie Moderator Dr. Jan Stegner gestalteten die Klimakonferenz durch Fachvorträge und Diskussion. Quelle: Heike Nyari

Mit Grafiken, die umfangreiche meteorologische Messdaten beinhalteten, konnte Johannes Franke darlegen, dass auch Mitteldeutschland und somit die Dübener Heide den Klimawandel erleben. Das ließe sich seiner Meinung nach durch steigende Temperaturen und abnehmende Niederschläge beweisen. Aber auch die Zunahme extremer Wetterereignisse wie langanhaltende Hitze, ungewöhnliche Kälteeinbrüche und Starkregenereignisse würden laut dem Mitarbeiter im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie auf einen Wandel des Klimas hinweisen.

Trend zur Erwärmung eindeutig

Dürrejahre, wie 2018 habe es schon immer mal gegeben. Doch Franke weist mit Blick auf Beobachtungen und Aufzeichnungen seit den 1960er Jahren darauf hin, dass ein Trend zur Erwärmung eindeutig erkennbar sei.

Dirk-Roger Eisenhauer ist Leiter des Kompetenzzentrums für Wald- und Forstwirtschaft im sächsischen Umweltministerium. Er beschäftigt sich insbesondere mit Betriebsplanung und operativem Waldbau und favorisiert standortgerechte, strukturreiche Kulturwälder mit verschiedenen Baumarten. Der Waldumbau ist schon länger im Gange und Monokulturen sollten zukünftig der Vergangenheit angehören.

Intakte Gewässer nötig

Die Dresdener Hydrologin Kristina Brust beschäftigte sich in ihrem Vortrag mit dem gesunkenen Landschaftswasserhaushalt der Dübener Heide und konnte mit allerhand Zahlen und Fakten aufwarten. Ihr Augenmerk legte sie auf das Presseler Heidewald- und Moorgebiet, dass erschreckend trocken fiel. Nordsachsen insgesamt sei bereits ein Risikogebiet, dem künftig erhöhter Wasserbedarf, Trockenstress und Ertragsausfall drohe. Ihrer Meinung nach müsse alles unternommen werden, um mit intakten Fließgewässern und Auen Wasser möglichst lange in der Landschaft zu halten. Ein Umdenken in der Ackerbearbeitung und in der Fruchtfolge seien ebenso nötig, wie intensiver Waldschutz und Wassermanagement, um nur einiges zu nennen.

Von Heike Nyari