Konzert in Bad Düben und Kultursommer in Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Eilenburg lädt zum Kultursommer

Um den Menschen wieder Kultur vor Ort zu ermöglichen, beteiligen sich mehrere Kommunen im Landkreis Nordsachsen am Kultursommer 2021 – mit Musik, Kabarett und vielem mehr. Auch die Stadt Eilenburg ist dabei. Hier findet der Kultursommer am Samstag von 10 bis 22 Uhr auf der Festwiese an der Kastanienallee statt. Es gibt über den Tag verteilt drei verschiedene Programmpunkte. Vormittags wartet auf die Kinder ein Spaßprogramm mit Clowns, ab dem Nachmittag wird es zunächst mit Dixieland/Jazz musikalisch, ehe abends die Leipziger Band Firebirds den Besucherinnen und Besuchern auf der Festwiese einheizt. Pro Programmpunkt sind 980 Personen zugelassen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Tickets müssen aufgrund der Besucherbegrenzung und Kontaktnachverfolgung dennoch gebucht werden. Eintrittskarten gibt es unter www.kulturunternehmung.de, im Bürgerhaus und in der Touristeninformation im Roten Hirsch.

Sound of Hollywood im Heide Spa

„Classic meets Bad Düben“ – am 29. August startet im Kursaal des Heide Spa in Bad Düben das nächste Konzert. Die Sächsische Bläserphilharmonie ist das einzige Kulturorchester Deutschlands, das in ausschließlich sinfonischer Bläserbesetzung auftritt. Mit seinem knapp 70-jährigen Bestehen kann das Ensemble, ehemals Rundfunk-Blasorchester Leipzig, auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Nachdem das Konzertprogramm „Our Sound of Hollywood“ 2020 nicht gespielt werden konnte, nun ein neuer Versuch. Die Sächsische Bläserphilharmonie präsentiert ab 15 Uhr bekannte Filmmelodien aus international erfolgreichen Produktionen, die beim Publikum die ein oder andere Filmszene vor das geistige Auge zaubern werden. Denn was wären James Bond, Harry Potter oder Der Herr der Ringe ohne spannungsgeladene, dramatische oder auch emotionale Filmmusik?

Karten können online oder unter Telefon 034243 33673 reserviert werden und sind zudem aktuell über die kostenlose Tickethotline 0800 21 81 050 und über www.ticketgalerie.de erhältlich.

Sonntagsschule „Decelith aus Eilenburg“

Aufgrund der großen Nachfrage wird Museumsleiter Andreas Flegel im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sonntagsschule“ im Stadtmuseum Eilenburg am Sonntag, dem 29. August, ab 15 Uhr mit einer Präsentation auf die aktuelle Sonderausstellung „Decelith aus Eilenburg“ einstimmen. Anschließend bekommen Gäste Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen und interessante Zusatzinformationen zu erhalten. Da nur eine begrenzte Teilnehmerzahl erlaubt ist, ist eine Anmeldung unter Tel. 03423 652222 erforderlich.

Musikalischer Frühschoppen

Am 29. August laden die Original Presseler Fichtbergmusikanten gemeinsam mit dem Förderverein und der Freiwilligen Feuerwehr Pressel zum musikalischen Frühschoppen ein. Beginn ist 10 Uhr, der Eintritt frei. Die Presseler proben an jedem Donnerstag ab 20 Uhr im Feuerwehrgerätehaus, und zum Repertoire gehören Polka, Märsche und Walzer, um nur einiges zu nennen. Der musikalische Leiter ist Mario Albrecht.

Konzert und Fest in Schöna

Für Sonnabend lädt die Kirchgemeinde in Schöna zu einem Orgelkonzert um 19 Uhr in die Kirche ein. Der Bad Dübener Kirchenkantor Norbert Britze wird der sanierten Orgel Töne entlocken. Anschließend ist gemütliches Beisammensein. Karten für das Konzert gibt für fünf Euro im Vorverkauf bei René Schönberger. An der Abendkasse kostet der Eintritt sechs Euro. Am Sonntag findet dann ab 14 Uhr ein Gemeindefest mit Dankesgottesdienst für die Sanierung der Glocke und der Kirchenorgel statt. Es gibt Kaffee, Kuchen und Deftiges vom Grill.

Jubelkonfirmanden können sich melden

Die Evangelische Kirchgemeinde plant für den 3. Oktober einen Gottesdienst für Jubelkonfirmanden. Das betrifft die Jahrgänge 1950/51 (Gnadenkonfirmation), 1955/56 (Eiserne Konfirmation), 1960/61 (Diamantene Konfirmation), 1970/71 (Goldene Konfirmation) und 1995/96 (Silberne Konfirmation), informiert die Evangelische Kirchengemeinde in Eilenburg. Sie können sich telefonisch unter 03423 602056 melden.

Zur Kämmerei: Bau startet im September

Für die Sanierung der Straße Zur Kämmerei zwischen Pressen und dem Bahnübergang steht der Bautermin fest. Nach Angaben der Stadtverwaltung beginnen die Arbeiten am 13. September und sollen bis voraussichtlich 25. September andauern. In diesem Zeitraum wird die Straße voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Naundorf Richtung Rödgen und der BayWa. Die Straße Zur Kämmerei weist Risse und Unebenheiten auf, die Asphaltdeckschicht muss erneuert werden.

Grünes Kino am Naturparkhaus

Einmal im Monat verwandelt sich das Naturparkhaus in Bad Düben in einen Kinosaal. Am Freitag, Beginn um 18 Uhr, wird ein inspirierender Dokumentarfilm über die Zukunft der Erde gezeigt. Eintritt frei, weitere Infos unter Telefon 034243 72993.

Von lvz