Kossa hat wieder einen Dorfladen

Seit Freitag kann man im Heidedorf Kossa wieder einkaufen. Im Görschlitzer Weg 21 eröffneten Sonja und ihr Mann André Lingner im einstigen Konsum einen neuen Dorfladen. Mit im Team ist Mutter Bärbel – die hat eine ganz besondere Verbindung zum Geschäft.

Täglich hat der neue Dorfladen im Kosser, Görschlitzer Weg 21 geöffnet. Quelle: Steffen Brost

15 Jahre im Konsum Kossa gearbeitet

Die heute 60-Jährige arbeitete bereits in den 1990er-Jahren 15 Jahre lang im Konsum ihres Heimatortes. „Das waren wunderschöne Jahre. Wir waren eine tolle Mannschaft und hatten immer viel Spaß. Und wir kannten unsere Kunden meist beim Namen. Der Konsum war ja wie eine Zeitung, in dem man alles erfahren hat“, blickt die Seniorin zurück.

Die Nachricht vom neuen Laden hat sich blitzschnell rumgesprochen

Die Nachricht von der Eröffnung des Ladens hat sich blitzschnell herumgesprochen. „Viele konnten es gar nicht erwarten, waren in den vergangenen Tagen schon mal gucken und warteten sehnlichst darauf, dass wir aufmachen“, sagt Sonja Lingner. Gerade für die älteren Einwohner gibt es in Durchwehna und Kossa nichts mehr. Bodo Negendank, der vorher einen kleinen Einkaufsmarkt in Kossa betrieb, hat sein Sortiment zusammengestrichen und bietet jetzt nur noch Getränke und Gas an.

Bereits in den DDR-Jahren gab es an der gleichen Stellen des heutigen Dorfladens einen Konsum. Quelle: Steffen Brost

Suche nach neuen Geschäftsräumen

Bärbel Lingner kehrt nun an ihren alten Stammplatz zurück. Das Gebäude im Laußiger Ortsteil stand zum Verkauf. Und André Lingner, Inhaber einer Heizungs- und Sanitärfirma, suchte schon seit einigen Monaten nach neuen und größeren Geschäftsräumen. „Wir hatten Platznot. Auch unser Außenlager im benachbarten Söllichau war voll. Da haben wir das Verkaufsschild am alten Konsum gesehen und sofort habe ich mich in die Spur gemacht, um alles abzuklären. Das mit dem Dorfladen hatte ich da auch schon ein bisschen im Kopf. Also machten wir Nägel mit Köpfen“, erzählt Lingner.

Drei Interessierte wollten den alten Laden haben

Die Gemeinde Laußig hatte insgesamt drei Bewerber. Das Konzept der Familie Lingner überzeugte auch die Gemeinderäte. „Herr Lingner hat ein gutes Angebot abgegeben und den Zuschlag bekommen. Wir sind sehr froh, dass es neben den Geschäftsräumen auch noch Platz für einen kleinen Dorfkonsum gibt. Gerade für die Älteren im Ort ist das eine wesentliche Erleichterung“, freut sich Ortschaftsratsvorsitzender Olaf Prautzsch.

Umbau begann vor einem Jahr

Über ein Jahr wurde bei laufendem Firmenbetrieb umgebaut. Jetzt sind die Regale eingeräumt und alles für ein Gelingen des Dorfladens vorbereitet. Auf insgesamt 55 Quadratmetern gibt es einen bunten Querschnitt aus Waren des täglichen Bedarfs. Auch viel Regionales ist dabei. Darunter Kartoffeln aus Wöllnau, Honig aus Kossa und im Kühlregal Wurst aus Schköna in der Dübener Heide. „Ansonsten bieten wir alles an, was man sonst noch so braucht. Angefangen von Marmelade, Süßwaren, Waschmittel bis hin zu Obst und Gemüse. Auch ein kleines saisonales Regal haben wir. Darin stehen jetzt Weihnachtssachen wie Lebkuchen, Dominosteine und andere Leckereien. Wenn etwas mal nicht da ist, kommen wir gern den Wünschen unserer Kunden nach und besorgen es“, erzählt Sonja Lingner.

Lingners haben noch weitere Pläne

Geöffnet hat der Dorfladen in Kossa von Montag bis Sonnabend von 8 bis 11 Uhr. Zudem ist außer Mittwoch und Sonnabend noch von 15 bis 17 Uhr offen. Die Lingners haben schon die nächste Sache im Kopf. Einen kleinen Heimlieferservice. „Das ist in der Perspektive geplant. Es gibt auch Menschen, die es nicht bis zu uns schaffen. Die können uns dann anrufen und wir liefern mit dem Fahrrad frei Haus. Eine Art Nachbarschaftshilfe, die wir gerne anbieten wollen“, so André Lingner.

Von Steffen Brost