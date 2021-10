Kossa

Olaf Prautzsch war dieser Tage auf besonderer Mission in seinem Heimatdorf unterwegs. Der Ortsvorsteher von Kossa bedankte sich bei den Männern der Bad Dübener Bau- und Haustechnik mit einem Präsentrohr voller deftiger Spezialitäten. Hintergrund des Dankeschöns war die gute Zusammenarbeit während der langandauernden Straßenbaumaßnahme im Heidedorf.

Manchmal wurde Frust abgeladen

Konkret ging es dabei um den ersten Bauabschnitt zwischen dem Wohngebiet Am Sonnenhang und der Dorfstraße. Dort wurden im Fahrbahnbereich die kompletten Medien wie Wasser-, Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle ausgetauscht und erneuert. Parallel dazu wurde der Fußweg neu gebaut. Ende August waren diese Bauarbeiten abgeschlossen.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es war eine gute Zusammenarbeit. Das beauftragte Unternehmen sorgte trotz der Bauarbeiten meist für einen reibungslosen Ablauf, so dass Anwohner fast immer ihr Grundstück erreichen konnten“, so Prautzsch. Und doch sei es manchmal so gewesen, dass die Bauarbeiter den Frust von so manchem Autofahrer abbekommen hätten, obwohl sie nichts dafür konnten. „Deswegen wollte ich mich als Ortsvorsteher bei den Männern für die gute Arbeit bedanken. Auch wenn es noch weitere Bauabschnitte in Zukunft geben wird“, erklärt der Ortsvorsteher. Wann die Bauabschnitte zwei und drei kommen, steht bislang noch nicht fest.

Von bro