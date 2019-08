Kradfahrer in Bad Düben schwer verletzt

Unfall - Kradfahrer in Bad Düben schwer verletzt Mit dem Rettungshubschrauber musste ein Kradfahrer Freitagvormittag ins Krankenhaus geflogen werden. Er ist bei einem Unfall in Bad Düben schwer verletzt worden. Die Bundesstraße 2 war vorübergehend gesperrt.

Frontal erwischt hat ein abbiegender Pkw am Freitagvormittag einen Kradfahrer auf der Bundesstraße 2 in Bad Düben, in Höhe Paul-Kaiser-Straße. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Quelle: Steffen Brost