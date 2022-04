Kräuterfest in Hohenprießnitz: Schnuppern, Schmecken, Staunen

Hohenprießnitz

Die Hohenprießnitzer Landfrauen hatten sich nach langer Veranstaltungspause sehr auf das Kräuterfest gefreut – und sie wurden nicht enttäuscht. Sehr viele Gäste pilgerten aus allen Himmelsrichtungen ins Muldedorf und schlenderten die liebevoll aufgebauten und dekorierten Stände entlang. Da hieß es kosten, schnuppern, schmecken und staunen.

Das Hauptaugenmerk lag, wie der Name schon verrät, auf Kräutern verschiedenster Art. Davon präsentierte allein Simone Brand eine Riesenpalette. An ihrem Stand gab es alles, was ein Hobbygärtnerherz an Grünem und Blühendem begehrt. Einige Landfrauen boten auch Pflanzen und Ableger aus dem eigenen Garten zum Tausch an.

Brennnessel und Bärlauch

Diejenigen, die zu den Kräutermarktstammgästen gehören, wissen, dass es immer selbstgemachte kulinarische Spezialitäten gibt. In diesem Jahr spielten insbesondere die Brennnessel und der Bärlauch eine herausragende Rolle. Erstere Pflanze wird bedauerlicherweise aus vielen Gärten als Unkraut verbannt. Doch das zu Unrecht, wie Elisabeth Dietze weiß. Die Brennnessel – übrigens die Heilpflanze des Jahres 2022 – strotzt nur so von vielen guten Inhaltsstoffen und sollte neben Heilzwecken unbedingt auch als Wildgemüse in der Küche Einzug halten.

Kulinarische Köstlichkeiten aus Kräutern mundeten bei den Hohenprießnitzer Landfrauen. Mit dabei Sylvia Fischer (li.), Christine Treppte und Christina Heinze. Quelle: Heike Nyari

Was man alles aus der Nessel zaubern kann, bewiesen die engagierten Damen gleich vor Ort. Einige Blätter wurden in der beliebten Kräuterbowle verwendet. Außerdem gab es Pesto, Frischkäsezubereitungen, Kräuter-Tarte und Schnitzelchen mit Brennnesselpanade. Es mundeten auch Käsecreme mit Gänseblümchen, Schnittlauch-Muffins, Senf mit Gundermann und Bärlauch, Dilltaschen mit Bärlauch-Thunfisch-Creme und Crepes mit Tomaten. Was für spannende Kreationen!

Angebote zum Probieren

„Unsere Mädels haben sich sehr gut vorbereitet und stimmten sich untereinander ab, was sie den Gästen zum Probieren anbieten können“, erklärt Margitta Eichler. Einen Dank richtete sie auch an die Freiwillige Feuerwehr, die für die Landfrauen ein Zelt aufbaute.

Zwar nicht essbar, dafür aber auch sehr duftig präsentierten sich die handgemachten Seifen aus Sausedlitz. Claudia und Frank Laß schnupperten im wahrsten Sinne des Wortes vor sieben Jahren in die Seifenherstellung hinein und entwickelten mittlerweile ein leidenschaftliches Hobby. Es gibt eine kleine Manufaktur mit Minilädchen im Löbnitzer Ortsteil.

Schöne Schrift

Was Peggy Schulze aus Krippehna anbot, war auch handgemacht. Sie hat sich der Kalligraphie und dekorativen Beschriftung verschrieben. So wurden in schöner Schrift unter anderem Karten, Taschen und Dekoartikel verziert und personalisiert.

Außerdem mundeten Wildfruchtgelees von Christina Rüdiger, Honig aus Hohenprießnitz und Eilenburg, selbstgebackene Kuchen aus dem Hohenprießnitzer Backofen, Heidelbeerprodukte aus Mörtitz und anderes mehr.

Von Heike Nyari