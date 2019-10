Krimi-Autor stellt Dübener Schülern seine Kinderbücher vor

Bad Düben

Eine spannende Unterrichtsstunde erlebten jetzt Mädchen und Jungen aus den beiden Bad Dübener Grundschulen. Statt Mathe oder Musik zu büffeln, wurde vorgelesen. Kinderbuchautor Ralf Leuther aus Berlin besuchte die Schüler. Der Schriftsteller war im Rahmen einer Vorlesung zu Gast in der Kurstadt. „Seit vielen Jahren führen wir regelmäßig Buchlesungen auch in den Kindereinrichtungen und Schulen durch. Diesmal war Ralf Leuther zu Gast und stellte zwei seiner Kinderbücher vor“, erzählte Awo-Bibliotheksleiterin Angela Pietsch.

Cara-Gespenstermädchen und Der kleine Zauber Wackelzahn

Während die Drittklässler der Heide-Grundschule dem Buch „Cara-Gespenstermädchen“ lauschten, erfuhren die Schüler der Evangelischen Grundschule alles vom „Der kleine Zauberer Wackelzahn“. Denn der wünschte sich nichts sehnlicher, als endlich richtig zaubern zu können. Aber so lange sein Wackelzahn nicht rausgefallen ist, geht bei seinen Zaubereien immer etwas schief. Deshalb gibt es ständig Chaos im Schloss über den Wolken, in dem er wohnt. Auch bei seinen Abenteuern, die er mit seinen Freunden Prinzessin Pustilla, Ritter Rübe und Flugdrache Flatterich erlebt, ist nicht alles so einfach. „Diese Veranstaltungen sollen der Leseförderung dienen. Wir wollen die Kinder animieren, immer mal wieder zu einem Buch zu greifen und zu lesen“, sagte Pietsch weiter.

Kinderbuchautor schrieb auch schon Tatort-Drehbücher

Der Kinderbuchautor Ralf Leuther stammt aus der Nähe von Köln und wohnt seit zehn Jahren in Berlin. Dort arbeitet er unter anderem als Journalist und Schriftsteller. Er schrieb bereits mehrere Drehbücher für Krimiserien in Fernsehen, unter anderem für zahlreiche Soko-Reihen und für den Tatort.

Von Steffen Brost