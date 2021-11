Krippehna

Peggy Opitz ist eine, die anpackt. Und irgendwie scheinen es ihr die alten Dorfschulen angetan zu haben. Denn die 53-Jährige, die in Hohenprießnitz und Krippehna eine Physiotherapie mit insgesamt 17 festangestellten Mitstreitern betreibt, hat in den vergangenen Jahren die alte Dorfschule in Hohenprießnitz für ihren Praxisbetrieb saniert und umgebaut. Jetzt nimmt sie sich ein vergleichbares Projekt in Krippehna vor.

Langfristige Sicherung des Standortes

In dem ehemaligen Schulgebäude, das später auch mal als Konsum genutzt wurde, steht seit 2018 auch die letzte der beiden Wohnungen leer. Als das Haus von der Gemeinde im Herbst 2020 zum Verkauf ausgeschrieben wurde, gab Peggy Opitz als einzige ein Angebot mit den geforderten 120 000 Euro ab.

„Mir geht es um eine langfristige Sicherung der Physiotherapie in Krippehna“, begründete Peggy Opitz diese Offerte. Nach dem Kreditvertrag für den Umbau konnte sie nun vor wenigen Tagen auch den Notarvertrag unterschreiben. Damit ist jetzt alles fix. Allerdings wird sie den Umbau in dem freistehenden Haus frühestens Mitte 2022 beginnen. „Erst“, so erklärt Peggy Opitz, „möchte ich das Projekt in Hohenprießnitz wirklich komplett fertig haben.“ Hier würden derzeit noch der Ausbau der zwei Wohnungen sowie die Fassade warten.

Überfahrtsrecht und Co. sind geklärt

Dass die Unternehmerin ein weiteres Vorhaben auf der Agenda hat, stieß bei den Gemeinderäten jüngst auf breite Zustimmung. Dennoch wollte Krippehnas Ortsvorsteher Mirko Held lieber vorab noch einige Dinge geklärt haben. Doch inzwischen sind alle Details in Sachen Stromanschluss und Überfahrtsrecht zum Sportplatz, die Zufahrt zu zwei Gärten sowie die Sachen Containerstandplatz und Straßenbeleuchtung geklärt. Auch Bürgermeister Kay Kunath (parteilos), selbst Krippehnaer, war bei dem Gespräch dabei. Er meint: „Das konnte alles einvernehmlich geklärt werden. Ich finde es richtig klasse, dass Peggy Opitz das Haus kauft.“ Damit bekomme das Objekt nun nicht nur eine Eigentümerin aus dem Ort, sondern zugleich könne sich die Gewerbetreibende damit besser entfalten.

Sanierung bis 2024 geplant

Insbesondere die Krippehnaer dürfen sich damit freuen, dass die Praxis von Peggy Opitz in ihrem Ort eine langfristige Perspektive bekommt. Die Sanierung selbst kann sie dabei langsam angehen lassen. „Bis Ende 2024, dann läuft der Mietvertrag für die bisherige Praxis aus, haben wir Zeit“, erläutert sie.

Nach Fertigstellung des Hohenprießnitzer Objektes soll dann zunächst in den oberen beiden Etagen neben einem Wohnbereich auch Platz für ein ordentliches Büro geschaffen werden. All die jahrelang aufzuhebenden Aktenordner, die sich derzeit noch bei ihr zu Hause stapeln, würden hier dann endlich einen passenden Platz finden.

Hohenprießnitzer Erfahrungen helfen

Beim Einrichten der Praxis im Untergeschoss kann die Krippehnaerin auf die Hohenprießnitzer Erfahrungen zurückgreifen. „Ehemalige Klassenräume mit vielen Fenstern bieten sich für eine Praxis wirklich an“, hat sie festgestellt. Selbst die noch relativ neue Vorgabe, dass jeder Behandlungsraum zwingend ein Fenster haben muss, lasse sich damit gut umsetzen.

In Krippehnas alter Schule bekommen die sechs bis sieben vor Ort tätigen Mitstreiter ihres Teams, dem noch ein Fußpfleger oder eine Fußpflegerin zur Verstärkung fehlt, einen Aufenthaltsraum. Für die Patienten selbst stehen sechs Behandlungszimmer und ein Turnraum zur Verfügung. Mehr als genug Platz, um das bisherige Angebot beizubehalten. Es umfasst neben der Physiotherapie samt Krankengymnastik mit und ohne Geräte, manuelle Therapie, Lymphdrainage und Massage zusätzlich auch Fußreflexzonentherapie, Tapen, Kosmetik, Fußpflege und Wellnessbehandlungen.

In die Räume zu gelangen, das wird für die Kunden und Patienten übrigens kein Problem sein. Denn aus der Konsumzeit existiert noch eine Lkw-Rampe, die zu einem barrierefreien Zugang umgebaut wird.

Von Ilka Fischer