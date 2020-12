Krippenspiel im Lockdown: Bad Dübens Weihnachtsgeschichte geht online

Weihnachten ohne Krippenspiel? Anno 2020 wird dieser für viele unvorstellbare Gedanke wegen Corona Wirklichkeit. Doch die Weihnachtsgeschichte muss sein. Und so hat sich die Bad Dübener Kirchgemeinde etwas einfallen lassen.

Die Heiligen drei Könige kommen in diesem Jahr nur via Bildschirm zu jedem nach Hause. Denn wegen Corona gibt es das Stück an Heiligabend nur online. Quelle: Steffen Brost