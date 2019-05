Krostitz

Krostitz hat künftig drei Ämter sowie zwei Amtsleiter. Das gehört zu den Ergebnissen der Untersuchung der Organisation in der Gemeindeverwaltung. Kommunalberater Jens Findeisen stellte die Bilanz den Gemeinderäten vor, die Amtsleiter zu wählen hatten.

Es wurden in den vergangenen Monaten alle Strukturen, Aufgaben, Fallzahlen, Personalbestand, Verantwortlichkeiten durchleuchtet, Gespräche geführt und Unterlagen gesichtet. „Faktisch hatte Krostitz bereits eine Drei-Ämter-Struktur. Der Altbürgermeister hat dabei teils die Leitungsfunktionen, besonders im Baubereich übernommen. Die Struktur wird beibehalten. Aber nun bekommt jede Organisations-Einheit einen Leiter oder Leiterin“, erläuterte Findeisen. Mit Blick auf die anstehende Wahl des neuen Bürgermeisters Anfang September werden aber vorläufig nur zwei Stellen besetzt. Denn eventuell könnte das neue Gemeindeoberhaupt sie selbst übernehmen, oder eben bei der Besetzung ein entscheidendes Wort mitreden.

Ebenfalls nicht besetzt ist die neue Stelle eines IT-Mitarbeiters. Es gibt zwar Bedarf für dessen fachlichen Einsatz, aber nicht für eine Vollzeit-Anstellung. „Doch eventuell lässt sich mit Umlandgemeinden eine gemeinsame Stelle schaffen“, so der Vorschlag des Beraters.

Bauverwaltung ist unterbesetzt

Insgesamt hat die Gemeinde Krostitz 58 Personalstellen. Die Hälfte davon entfallen auf die Erzieherinnen in den gemeindeeigenen Kitas. Der Bauhof hat 10,75 Stellen. Das heißt: circa dreiviertel der 58 Stellen gehören nicht zur Kernverwaltung. So sei die Gemeinde zahlenmäßig gut aufgestellt, die Zahl der Mitarbeiter liege sogar leicht unter den Richtlinien. „Aber das alles hat seinen Preis. Die Bauverwaltung ist unterbesetzt und kann die Aufgaben gerade angesichts der aktuellen Vorhaben kaum bewältigen“, so die Analyse. Die Finanzverwaltung sei dagegen relativ gut besetzt. Das habe noch mit der Erstellung Eröffnungsbilanz bei der Umstellung auf die doppische Buchhaltung zu tun. Zudem seien gerade dort bisher viele Aufgaben erledigt worden, die eigentlich nicht in den Bereich gehören. So soll es nun eine Zentralisierung der Aufgaben für Gebäude und Liegenschaften und auch für den Ordnungsbereich geben. Diese waren bisher auf viele Schultern verteilt.

Neue Leiter sind gewählt

Zur Wahl für den Leiter Finanzservice und Haushaltssteuerung stellten sich zwei Bewerber. Die Räte entschieden sich einstimmig für Jens Oesinghaus, der bereits seit 2011 in der Krostitzer Finanzverwaltung arbeitet. Für die Stelle „Leiter zentrale Dienste und Bürgerservice“ war Nadine Anders, die seit 14 Jahren im Standesamt und Bürgerservice arbeitet, einzige Bewerberin. Alle 15 Räte trauten ihr zu, die beste Besetzung zu sein.

Von Heike Liesaus