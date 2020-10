Krostitzer Brauerei verteilt Geld an wahre Helden

Krostitz

Ur-Krostitzer ehrt wahre Helden: Brauerei-Chef Wolfgang Welter (links) hat in Krostitz die Sieger der Aktion „Wahre Helden bewegen was“ geehrt. Sechs der neun Gewinner waren vor Ort. Sie hatten sich in den Telefon-Votings durchgesetzt und jeweils 1000 Euro für ihr Projekt gewonnen. 80 Teilnehmer aus Sachsen beteiligten sich an der Aktion, die es zum vierten Mal gab.

Geld geht auch nach Bad Düben und Laußig

Zu den Gewinnern zählten die Initiatoren des Bike- und Skateparks Bad Düben. Guido Scholz (2.v.r.) stellte das Projekt vor. An der Durchwehnaer Straße soll ein Areal für Rollsportbegeisterte entstehen. Die Stadt steht hinter dem Projekt. In Laußig wollen Förderverein HeimatHerzen, Ortschaftsrat, Vereins-Stammtisch und FFw mit Aktionen den Zusammenhalt stärken. Erste Ergebnisse gibt es: „Wir haben auf dem Hauptplatz Büsche gepflanzt. Zudem wurden Bretter für die Treppe der Rutsche in Pristäblich gekauft“, so Ortschaftsrats-Chef Florian Kern (2.v.l).

Von Kathrin Kabelitz