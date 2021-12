Nordsachsen

Vor 13 Jahren wurde Karl Heinz Uth schon einmal in den Ruhestand verabschiedet. Die Gemeinden von Krostitz, Priester, Krensitz, Hohenroda, Mocherwitz und Behlitz hatte der evangelische Pfarrer damals 32 Jahre lang betreut. Doch 2008 wurden Stellen zusammengestrichen, von den vier Pfarrern der Region ging er als ältester in die Altersteilzeit. „Ab die Post, raus“, erinnert er sich und kann heute darüber grinsen. Denn der Ruhestand währte nicht lange, einer der verbliebenen Pfarrer schied aus und „Bruder Uth“ wurde prompt vom Superintendenten als Vertretung zurückgeholt. Später sprang er in Eilenburg und Bad Düben ein, ehrenamtlich bestreitet der seit Donnerstag 74-Jährige Gottesdienste im 45. Jahr. Doch damit soll nun Schluss sein, sagt er. „Vor ein paar Wochen gab es einen Moment: Jetzt muss ich mich selber entlassen“, habe er gedacht.

In der Kirche sitzt er künftig auf der Bank

Seiner Gemeinde in Bad Düben erklärte er sich Anfang des Monats, es war sein letzter Gottesdienst, wie er ihn regelmäßig ehrenamtlich hielt: „Ich möchte es jetzt gerne so machen wie ihr: Ich zieh’ mich schick an und geh’ in die Kirche und setz’ mich in meine Bank“, sagte er sichtlich amüsiert. Aber kann er das überhaupt – einfach so loslassen? Ja, denn er komme jetzt so langsam ins „knackige Alter“, sagt er. Die Predigten, die er sonst handschriftlich mit Füller auf DIN A4 vorgeschrieben habe, fielen ihm wegen seiner Arthrose zunehmend schwerer. Zudem habe er alle Versprechen, die er für dieses Jahr abgegeben hatte, halten können. Zuletzt die beiden Gottesdienste in Schnaditz und Bad Düben, selbst die letzte Beerdigung, die er einem Thüringer Landsmann noch bei seinem ersten Rückzug versprochen hatte, konnte er abhalten.

Karl Heinz Uth, Pfarrer im Ruhestand, war zuletzt noch ehrenamtlich tätig. Damit soll nun Schluss sein. Quelle: Manuel Niemann

Im Sommer habe er noch zwei Hochzeiten und eine Taufe von ehemaligen Konfirmanden, die Corona-bedingt in diesem Jahr noch einmal verschoben werden mussten. „Die mache ich noch“, sagt er. Seine letzte Taufe wird dann die seines Enkels Felix im September in Hessen sein. Aber mit den Gottesdiensten ist jetzt Schluss.

Das Dorf als „höchste Sprosse“

„Ich war begeisterter Dorfpfarrer“, sagt Uth im Rückblick, obwohl das Studium ihn zunächst für sieben Jahre nach Leipzig führte. Mit „fliehender Fahne“ sei er danach auf’s Land gegangen. „Dieses Miteinander ist irgendwie einfacher, unkomplizierter“, beschreibt er. Das Dorf sei die „höchste Sprosse“ für ihn gewesen: Mit den Frauen saß er in Küchen und damit im „Zentralheiligtum“, mit den Männern in der Werkstatt oder im Stall. Mit Krostitz, wo er 1976 anfing, betreute er zeitweise bis zu acht Dörfer.

Pfarrer Karl Heinz Uth im Jahr 2008. Quelle: Manfred Lüttich (Archiv)

Vermutlich liege das an seiner eigenen Herkunft, er komme als Arbeiterkind aus der Landwirtschaft, die Eltern hatten in Bad Tennstedt im Nordosten Thüringens etwas Land. Im Funkwerk Kölleda habe er erst einmal einen „anständigen Beruf“ gelernt: Werkzeugmacher. In der Lehre zum Facharbeiter traf ihn die Einberufung zur Musterung. „Da habe ich dann einen Schnitt gemacht in meinem Leben. Da habe ich Kirche erlebt, und wie sie sich vor so ein ‚Arbeiterbürschchen‘ stellte“, erzählt er. Er wollte das Töten nicht lernen und katapultierte sich damit ins Abseits. Er wurde angebrüllt, rausgeschmissen und ihm angedroht, ihn in die Psychiatrie zu stecken.

Das Gottvertrauen wächst

Wie viel ihm der Staat durch den Entschluss verbauen würde, sei ihm damals gar nicht bewusst gewesen. Auch wenn sich der Sozialismus für ihn schon 1959 erledigt hatte: „Wir hatten ein Pferd und wir hatten Schweine und Hühner, Enten und Gänse.“ Den Eltern, werktätigen Bauern, wurde während der Zwangskollektivierung dieser Nebenerwerb weggenommen. Seinen Vater sah er da zum ersten Mal weinen, er hatte unterschreiben müssen, der LPG beizutreten. Ein paar Tage darauf sah er, der Zwölfjährige, gerade noch, wie ein Viehtransporter die Schweine vom Hof fuhr. „Da hatten wir gar nichts mehr. Da habe ich den Sozialismus verstanden.“

Pfarrer Karl-Heinz Uth im Jahr 1981. Rechts die Turmkugel der Krostitzer Kirche. Quelle: privat

Den Zwang hatte er kennengelernt, sein Gottvertrauen wuchs daran: Menschen können einen enttäuschen, aber es gebe für ihn immer noch eine andere Säule. Die trug auch den Kriegsdienstverweigerer: Das Abitur war nicht mehr möglich, auch aus der Gesellschaft für Sport und Technik (GST), wo er begeisterter Funker war, musste er raus. „Mir wurde gesagt: Du bist doch ein Fall für Pfafferode“, die Nervenheilanstalt. Die Kirche bewahrte ihn in dieser „sehr merkwürdigen, wüsten Zeit“, nie habe er eine Uniform tragen müssen. Was bei ihm den Wunsch zurückließ, sich auch selbst mit und für Menschen einzusetzen.

Jesus zerbricht das Gewehr

Dabei waren seine Eltern gar nicht in der Kirche. Er selbst hatte die Jugendweihe durchlaufen, als ihn Gleichaltrige mit zu einem neuen, jungen Pfarrer in den Konfirmandenunterricht schleiften. „Ich kannte keine zehn Gebote, gar nichts. Jeder Sonnabend war wunderbar. Mit ihm konnten die Konfirmanden alles besprechen, auch zur Sexualität oder was man mit den Eltern nicht konnte“, sagt Uth. Der junge Pfarrer schaffte es, alte Bibelgeschichten für das Hier und Jetzt greifbar zu machen. Ein Schlüsselerlebnis wurde, wie er ihm das Bild „Christus zerbricht das Gewehr“ von Otto Pankok aus dem Jahr 1950 erklärte. „So ein Käse: Zu Jesus’ Zeiten gab es noch kein Gewehr!“, preschte der Junge damals vor. Warum Jesus heute keins in die Hand nehmen würde, erfuhr er prompt: Aus der Mündung komme der Tod, Jesus aber sei Herr des Lebens. Das saß. Auch noch, nachdem sich Uth nach der Jugendweihe hatte konfirmieren lassen. Es saß bis zur Musterung mit 18, als es um die Frage ging, ob er Soldat der NVA werden sollte.

Karl Heinz Uth mit Hut: 1979 war er mit der jungen Gemeinde beim illegalen Zelten in Thale im Harz. Jugendarbeit war damals eigentlich der FDJ vorbehalten. Quelle: privat

Nach dem Studium und dem Vikariat bis 1976 blieb er dann in der Region, zunächst in Krostitz. Der Staat, die Innere Abteilung beim Rat des Kreises, die gegen die Kirche arbeitete, blieb ihm als Widerpart erhalten. Wenn das Maß erreicht war, erhielt er Vorladungen oder Hausbesuche und durfte Rechenschaft ablegen. Woher er das Material zu „Schwerter zu Pflugscharen“ hatte, wollte 1983 der Genosse etwa wissen, wer das gemacht habe. Uth sagte nichts, selbst als ihm gedroht wurde, was seinen drei Kindern alles passieren oder ihren Bildungsweg verbauen könne. „Oberschule? Die können auf die LPG gehen, Steine lesen!“ Man wachse daran , sagt Pfarrer Uth heute, die Kinder sind inzwischen 50, 45 und 41 alt.

Bier gegen Baumaterial für die Kirche getauscht

Seinem Engagement verdankt die Region auch den Erhalt mancher Kirche. „‘80 haben wir Krostitz angefangen“, die Kirche hatte einen Sturmschaden am Dach, ihre Tage waren gezählt, aber gar nichts zu machen, ging auch nicht. „In der Zeit Kirchen zu erhalten, war mehr oder weniger wie kriminell. Es war ein Schachern und ein Schieben, um Baumaterial ranzukriegen“, erinnert er sich. Sein gesamter Pfarrbereich sollte zwischen 2008 und 2010 für den Tagebau weggebaggert sein. Die quietschenden Ketten von Breitenfeld waren die Zukunft. „Die Bagger haben wir schon gehört, wenn Westwind war.“ Zur Erhaltung von Kirchen gab es nichts, wie also Material beschaffen? Die sozialistischen Betriebe zeigten sich solidarisch: Zwei Kästen „Spezi“ (Spezial) und ein Kasten Helles aus der Ur-Krostitzer-Brauerei fuhren auf dem Trabi-Rücksitz zu einem Sägewerk, und verwandelten Holz aus dem Pfarrwald zu Pfosten, Verschalungen und Brettern. Die erste und wichtigste Frage: „Haben Sie das Bier mit?“

Ein Kasten Spezi oder ein Päckchen Kaffee aus dem Intershop öffnete damals Türen. „Mir wurde geholfen, ich bekam Kalk, Zement und nie eine Rechnung. Was ich da Leuten zu verdanken habe!“, erinnert er sich.

„Pfarrer Uth geht in den sozialistischen Betrieben ein und aus. Das muss unterbunden werden“, las er später von der Kreisleitung vermerkt in seiner Stasiakte. Erst 2010 im Ruhestand sah er die Akte ein, bis dahin nicht, um den Menschen noch ins Gesicht schauen zu können. Ein etwa dreißig bis vierzig Zentimeter dicker Stapel, zeigt er, war das an Papieren. Stundenlang habe er mit dem Lesen von Bewertungen, Einschätzungen oder direkten Zitaten von sich von der Kanzel zugebracht. Die Genossen interessierten sich auch für private Kontakte, mögliche Schwächen, um etwas gegen ihn der Hand zu haben. „Zwölf IMs hatte ich.“ Zwar habe er auch Angst gehabt, sich diesem Teil der Zeitgeschichte zu stellen, „aber es war auch reizvoll“, sagt er.

Der Umbruch 1989 sei für ihn überraschend gekommen, auch wenn immer mehr Freunde aus dem Ungarn-Urlaub nicht zurückkehrten und spätestens im September klar war, dass sich etwas ändern müsse. „Da sind wir dann nach Leipzig gedüst“, zu den Montagsdemonstrationen. Für Pfarrer, die es in der DDR nicht mehr aushielten, gab es damals Ausreiseangebote. „Das wäre für mich nie infrage gekommen“, sagt Uth. „Der Hirte, der die Herde verlässt, verdient es gar nicht, Hirte genannt zu werden“, zitiert er das Neue Testament. Die Leute im Stich lassen, die er ihr ganzes Leben begleitet habe, kam für ihn nicht infrage: Von der Taufe, der Hochzeit bis zum Bett, wenn einer nicht mehr könne: „Das ist doch so ein fantastischer Beruf!“

Die Mitgliederzahlen schrumpfen

Daran fehle es jetzt ein bisschen: Der Arbeit direkt an dieser Basis. Wenn jemand kränkele oder Geburtstag habe auf dem Dorf, da müsse man doch hin! Einen Besuch machen, die Sorgen und Nöte kennen und die Bibel ins Heute übersetzen, sagt Uth. Trotz der neuen Freiheit sah er die Mitgliederzahlen nach der Wende schrumpfen. „Wir waren schon immer eine Minderheit“, sagt er, aber die finanziellen Folgen, die eine Kirchenmitgliedschaft im wiedervereinigten Deutschland hatte, ließen so manchen, selbst wenn er oder sie gut verdiente, austreten. „Die Kirchsteuerpflicht war uns fremd.“

Folge waren auch die Zentralisierung und die Stellenstreichungen, mit denen die Kirche versucht, dem jetzt entgegenzusteuern. „Wir haben mehr aus dem Gemeindeverband beerdigt als hinzugetauft“, sagt Uth. Leute, die jetzt fehlen, um Pfarrstellen und die Mitarbeiter zu finanzieren, die sich etwa für die Jugendarbeit engagieren.

Von Manuel Niemann