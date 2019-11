Künstler verzieren Eiche mit Motiven der Dübener Heide

Tornau

Wochenlang haben sechs Holzkünstler auf dem Gelände der Köhlerei Eisenhammer in Tornau einen über sechs Meter hohen Eichenstamm kunstvoll verziert – jetzt ist er fertig. Raik Zenger, Axel Glanz, Frank Müller, Torsten und Theo Wagner sowie Klaus Zastrow bearbeiten das monumentale Kunstwerk mit Kettensägen, das verschiedene Facetten und Stile, Schönheit und Wert der Dübener Heide darstellt. Naturpark-Motive wie Biber, Fische und Ottern, Bäume, Tiere und Sehenswürdigkeiten wie das Ausflugslokal Schöne Aussicht bei Bad Schmiedeberg finden sich wieder.

Der Eichenstamm ist kunstvoll verziert. Marcus Rehhahn von der Firma Land und Forstwirtschaftliche Dienstleistungen – hier mit Köhlerin Norma Austinat – hat den Stamm gespendet. Quelle: Wolfgang Sens

Köhlerei-Stiftung lädt am 30. November zum Weihnachtsmarkt ein

Ansehen können sich die Besucher das Kunstwerk beispielsweise zum Weihnachtsmarkt am 30. November ab 11 Uhr. Dann wird es gemütlich, denn die Stiftung Köhlerei Eisenhammer lädt zum Weihnachtsmarkt ein. „Neben regionalem Handwerk, Ständen und vielen Leckereien, wartet ein saftiges Wildschwein am Spieß, ein kleiner Ausritt mit der Ponykutsche oder Blick in die Zukunft bei unserem Kartenorakel“, so Köhlerin Norma Austinat.

Wer ein klein bisschen mehr Aktion mag, findet diese beim Bogenschützen. Auch die Spendentanne ist wieder aufgestellt. Mit großer Freude haben Klein & Groß Schmucktaler gebrannt und gleichzeitig unsere Stiftung mit einem kleinen Obolus unterstützt. In der Kunstgalerie finden die Besucher auch kleinere Werke, für alle, die vielleicht ein ganz besonderes Geschenk suchen.

Musikalisch wird es romantisch und rockig zugleich. Neben altertümlichen Klängen erwartet die Gäste am frühen Abend die Band K4.

