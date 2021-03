Kultur im Dübener Bahnhof – es soll weitergehen

Bad Düben

Die Sanierung des Bad Dübener Bahnhofsgebäudes geht weiter. Und auch das kulturelle Angebot soll trotz Corona wieder Fahrt aufnehmen. Die Macher um Torsten Reinsch von der Bahnhofsgenossenschaft Dübener Heide planen in Kooperation mit dem Naturpark ein Improvisationstheater-Festival. Das soll vom 16. bis 18. Juli im Bahnhof und auf dem Gelände des Gemeinschaftsgartens stattfinden.

In den vergangenen Jahren fanden im Bad Dübener Bahnhof bereits viele Veranstaltungen, unter anderem auch ein Jazzfestival statt. Quelle: Steffen Brost

Naturpark und Diakonie sitzen mit im Boot

Ein erstes Treffen in der ehemaligen Mitropa hat im Januar stattgefunden. An Bord waren neben den Vertretern der Bahnhofsgenossenschaft der Verein Naturpark Dübener Heide sowie die Diakonie. Der Verein hatte in Kooperation mit der Genossenschaft beim „Zukunftspreis eku Idee Sachsen“ einen Antrag für die Durchführung eines solchen Festivals für Jugendliche und junge Erwachsene im Themenfeld der Nachhaltigen Entwicklung in Höhe von knapp 5000 Euro gestellt. „Dieser Antrag wurde genehmigt und jetzt wird die Umsetzung geplant. Das Festival soll aber ausdrücklich auch Aktivitäten einleiten, die darüber deutlich hinausgehen und daher für den Kulturbahnhof eine strategische Bedeutung haben können“, sagt Torsten Reinsch.

Lesen Sie auch

Im Bad Dübener Bahnhof gibt es wieder Kultur zu erleben

Bad Düben: Warum geht es am Bahnhof nicht weiter?

Von Mitropaabend bis Jazzfest

Sobald es wieder möglich ist, sollen die bisher gelungenen Formate wie „Kultureller Mitropaabend“ und „Bahnhofsbruch auf der Sonnenterrasse“ stattfinden. Auch ein zweitägiges Jazzfest ist im Herbst angedacht. Ebenso soll eine Zweiradwerkstatt für Jugendliche in der Güterhalle entstehen. Diese Idee wird vom mobilen Jugenddienst der Diakonie verfolgt. Mit der Diakonie Eilenburg und der dort angesiedelten Projektsteuerung von „Demokratie Leben“ war angedacht, im Sommer im Außenbereich des Bahnhofs ein Sommerkino zu veranstalten. Möglich sei ebenso ein Holzschnitz-Workshop, den Raik Zenger zu Pfingsten veranstalten möchte.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr: Wegen der Corona-Einschränkungen erscheint dieser Newsletter aktuell nicht. Wir sind nach dem Lockdown wieder mit Hinweisen für Sie da. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Zum einen brauchen wir in Zukunft gelungene Aktivitäten rund um den Kulturbahnhof. Jedoch müssen wir im Vorfeld die finanziellen Bedingungen prüfen und ob es geeignete Förderungen gibt. Dennoch sehen wir uns auf einem guten Weg, den Bahnhof zum echten Kulturbahnhof in der Region zu machen“, so Reinsch.

Von Steffen Brost