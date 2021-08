Kultursommer in Bad Düben – das Programm steht

Bad Düben

Bad Düben freut sich auf den Kultursommer, auch wenn er anders wird als geplant. Ursprünglich war angedacht, die letztes Jahr abgesagte Kurpark-Serenade am zweiten September-Wochenende nachzuholen. Das war aus verschiedenen Gründen nicht möglich, auch, weil die als Hauptakteure agierenden Klangkörper der Stadt aufgrund von Corona kaum Probemöglichkeiten hatten. Zum Wie und Wo einer Alternative gab es in den letzten Wochen im Rathaus mehrere Gespräche. Überlegungen, ein Event letztlich ganz abzusagen, waren auch dabei, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Letztlich habe aber der Ältestenrat dafür plädiert, den mit Fördergeldern des Bundes und städtischen Eigenmitteln finanzierten Kultursommer doch zu starten.

Heimspiel und Bläserphilharmonie auf dem Marktplatz

Und so können sich die Bad Dübener nun auf ein kostenloses kulturelles Highlight am 11. und 12. September auf dem Marktplatz freuen. Los geht es am Sonnabend ab etwa 16.30 Uhr mit Einlass und Disco-Warmup der Karambolage-Group. Ab 19.30 Uhr bietet die Sächsische Bläserphilharmonie großes Kino für die Ohren. Unter dem Titel Cinemania spielen die Musiker stimmungsvolle, dramatische und emotionale Stücke, die beim Publikum die eine oder andere Filmszene vor das geistige Auge zaubern dürften.

Großes Feuerwerk zum Abschluss

Nach einer Umbaupause tritt ab 22 Uhr die Bad Dübener Band Heimspiel auf. Die Combo für singende und spielende Talente, die aus unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen kommen, hat sich vor einigen Jahren zusammengefunden, nachdem das gemeinsame Konzert-Experiment bei einem Stadtfestgottesdienst auf Anhieb funktionierte. Nach vielen Monaten der Zwangspause ist dies der erste große Auftritt. Exakt 999 Gäste dürfen nach Stand der aktuellen Corona-Dinge den musikalischen Darbietungen der Bläser, Musiker und Sänger folgen. Der hoffentlich milde Spätsommerabend endet gegen 0.30 Uhr mit einem Feuerwerk.

Gottesdienst und Frühschoppen am Sonntag

Am Sonntag geht es um 10.30 Uhr weiter. Zunächst mit einem ökumenischen Gottesdienst und der Gruppe Anima, ehe die Delitzscher Formation Frischluftprojekt zum Frühschoppen aufspielt.

Kostenlose Tickets ab Ende August

Inwieweit am Hygienekonzept gefeilt werden muss oder die aktuellen Inzidenz-Zahlen die Organisation der Veranstaltung noch beeinflussen, das ist derzeit unklar. Fest steht bereits: Ohne die drei G’s geht es an diesen beiden Tagen nicht. Heißt: Eintritt zum eingegrenzten Markt hat nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Selbsttests vor Ort sind möglich. Rein kommt, wer ein Ticket hat. Die können voraussichtlich ab Ende August kostenlos bestellt werden.

Kurpark-Serenade erst 2023

Die Kurpark-Serenade soll dann erst 2023 stattfinden. Und das hat seinen Grund. Im nächsten Jahr steht im August und September die vierte Aufführung des Projektes LandSchafftTheater mit vielen Bad Dübener Akteuren an, bei der unter anderem Kurrende und Turnverein Blau-Gelb Bad Düben mitwirken. 2023 begeht die Kurstadt auch die seit 1990 bestehende Partnerschaft mit Diez. „Wenn schon nicht die 30, dann feiern wir eben 33 Jahre“, kommentiert dies Astrid Münster mit dem mittlerweile Düben-typischen Pragmatismus.

Von Kathrin Kabelitz