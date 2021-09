Kultursommer in Bad Düben mit Musik und Feuerwerk

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen die Meldungen aus Bad Düben und Eilenburg.

Schwimmbad ab Montag wieder offen

Die Schwimmhalle in Eilenburg öffnet wieder den Badebetrieb. Ab Montag sind Baden und Saunieren unter „normalen Bedingungen“ möglich, informierte die Einrichtung, die zum Eigenbetrieb Kulturunternehmung der Stadt Eilenburg gehört. Grundlage sei die Coronaschutzverordnung vom 24. August, die zunächst bis 22. September gilt. Am Montag können sich ab 6.30 Uhr Frühschwimmer tummeln. Sauna ist von 14 bis 21 Uhr möglich. Am Dienstag ist von 14 bis 20 Uhr öffentlicher Badebetrieb.

Schätze schätzen in Eilenburg

Die Sonntagsschule „Schätze schätzen“ geht in die nächste Runde. Auch 2021 werden der Antiquitätenhändler Ingo Henjes (Torgau) und Andreas Flegel, Leiter des Stadtmuseums Eilenburg, wieder gemeinsam Schätze schätzen. Die kleinen und großen Kostbarkeiten können am 14. November vorbeigebracht werden. Eine Anmeldung im Vorfeld ist zwingend erforderlich. Je Anmeldung können drei Objekte zum Bewerten gebracht werden. Vor Ort sind die üblichen Hygiene- zu beachten. Kontakt: Stadtmuseum Eilenburg, Torgauer Straße 40, 04838 Eilenburg, Tel.: 03423 652 222, E-Mail: museum@eilenburg.de.

Eilenburger Burgverein lädt ein

Am 12. September zum Tag des offenen Denkmals öffnet und betreut der Eilenburger Burgverein in der Zeit von 10 bis 17 Uhr das Torhaus sowie die beiden Türme auf dem Schlossberg und lädt zur kostenlosen Besichtigung ein. Ein Rundgang über das Burgareal lohne immer, denn man habe einen herrlichen Blick auf Eilenburg, auch der Kräutergarten sei sehenswert, teilte Karin Müller vom Burgverein mit. Interessant sind besonders für Kinder der Lauschberg und die Erbsenschütte. Beide haben etwas mit der Sage über die Eilenburger Heinzelmännchen zu tun.

Ornithologentagung im Heide Spa

Der Verein Sächsischer Ornithologen und der Nabu laden vom 10. bis 12. September nach Bad Düben ein. Die 12. Sächsische Ornithologentagung im Heide Spa steht unter dem Leitthema „Klimawandel und Vogelwelt“. Anmeldung per E-Mail an reif@vso-web.de

Wie geht es weiter mit der Lerchenbergmühle?

Was sie mit der Lechenbergmühle im Jesewitzer Ortsteil Liemehna vorhaben, das wollen Johanna Tschiersch und Robert Künne am Freitag, dem 10. September, im Saal Liemehna vorstellen. Wie Ortsvorsteher Torsten Klinge zudem informierte, gibt es bei der um 19 Uhr beginnenden Sitzung des Ortschaftsrates für die Orte Liemehna, Ochelmitz und Gallen zu Beginn eine Bürgerfragestunde.

Bad Düben lädt zum Kultursommer ein

Passend zu den spätsommerlichen Temperaturen naht der Kultursommer in Bad Düben. Am 11. und 12. September treibt es die Kurstadt auf dem Marktplatz bunt. Los geht es am Sonnabend ab etwa 16 Uhr mit Einlass und 17 Uhr mit Disco-Warmup der Karambolage-Group. Ab 19.30 Uhr bietet die Sächsische Bläserphilharmonie großes Kino für die Ohren. Für den Auftritt der Dübener Band Heimspiel kursieren verschiedene Startzeiten. Band-Leader Axel Pokrant konkretisiert deshalb nochmal: „21 Uhr geht es los. Wir spielen eine Mischung von Ohrwürmern aus verschiedenen Genres, mit dem Spaß am Musizieren.“

Die Band Heimspiel tritt beim Kultursommer auf. Quelle: Olaf Majer

Der Abend endet mit einem Höhenfeuerwerk. Sonntag geht es 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst und Pfarrer Andreas Ohle weiter, die Gruppe Anima begleitet dies musikalisch. Ab 11.30 Uhr spielt Frischluftkonzept aus Delitzsch mit zünftiger Blasmusik auf.

Besucherzahl ist begrenzt. Kostenfreie Eintrittskarten sind in der Touristinfo, der Markt-Apotheke, Blumengeist, bei Elena Strick.Design und bei Barbara Paul im Rathaus erhältlich.

Mockrehna nutzt Sommerpause in Kitas

Derzeit befinden sich mit Schöna und Audenhain zwei der fünf Kindereinrichtungen der Gemeinde Mockrehna in der zweiwöchigen sommerlichen Schließpause. „Das hat sich gut eingespielt“, erklärt Bürgermeister Peter Klepel (parteilos). Da das langfristig geplant und bekannt gegeben wird, würden auch nur wenige Eltern eine Ausweich-Betreuung in einer der anderen drei Einrichtungen in Anspruch nehmen.

Die Gemeinde selbst nutzt die Sommerpause in ihren Einrichtungen für verschiedene Reparaturen sowie die umfassende Pflege der Außenanlagen. In diesem Jahr habe sie zum Beispiel die Mietmaschine, mit der die Sandplätze auf zwei öffentlichen Spielplätzen umfassend gesäubert worden sind, auch in die Sandplätze des Kindergartens Schöna geschickt.

Bauhofleiter Rainer Lietz säubert mit einer Spezialmaschine den Sand in den Spiellandschaften in der Kindereinrichtung Schöna. Quelle: Gemeinde Mockrehna

Kleiderbörse letztmalig im Würfel

Es wird Herbst und Zeit für die Kinderkleiderbörse in Bad Düben. Am 11. September laden Katja Sonntag und ihr Team in die Räume des ehemaligen Würfels, Am Schalm 4a, ein. In der Zeit von 9 bis 13 Uhr können Kinderbekleidung – vom Baby über Kleinkind bis hin zum Teenie – für die Herbst-/Wintersaison sowie Autositze, Kinderwagen, Fahr- und Dreiräder, Puppenwagen, Spielsachen und mehr günstig erworben werden. Schwangere mit Mutterpass haben ab 8.30 Uhr Einlass. Der „Würfel“ wird letztmalig Austragungsort für die Kleiderbörse sein. Wie berichtet, ist das Gebäude an einen privaten Investor verkauft, der dieses zu einem Dienstleistungs-Cube umgestalten will. Das in Wien ansässige Unternehmen VIG hatte zuvor bereits das benachbarte Ledigenwohnheim erworben. Der Fünfgeschosser wird derzeit saniert, hier sollen seniorengerechte Ein- und Zweiraumwohnungen, Seniorenbegegnungsstätte sowie Tagespflege einziehen.

Dank der Initiative der Stadt und des Investors sei es möglich gewesen, die Börse trotz der neuen Eigentumsverhältnisse letztmalig im Würfel anzubieten, so Mit-Initiatorin Katja Sonntag. Die Suche nach neuen Räumen in dieser Größenordnung gestalte sich schwierig. Dennoch bestehe Zuversicht, dass es an anderer Stelle im Frühjahr in der Kurstadt weitergeht. Wegen der Corona-Regeln gilt Maskenpflicht. Sollte der Andrang zu groß sein, könnte es zudem zu Wartezeiten kommen, weil nur eine begrenzte Anzahl an Personen eingelassen werden kann.

Wieder Tanztee in Eilenburg

Nach der langen Corona-Pause soll es am 9. September wieder Tanztee im Eilenburger Bürgerhaus geben. Beginn ist 14 Uhr, durchs Programm führt DJ Rainer Thoss. Allerdings kann der große Saal nicht vollumfänglich belegt werden, maximal 120 Personen können teilnehmen, so die Stadtverwaltung. Ansonsten seien immer um die 200 Leute da. Generell gilt bei Bürgerhaus-Veranstaltungen derzeit: Wer Interesse hat, sollte vorher nachfragen, ob die auch stattfinden, da es kurzfristig zu Änderungen kommen kann. Der letzte Tanztee fand im März 2020 statt. Telefon Bürgerhaus: 03423 7003930

Von lvz