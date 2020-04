Wer das Wort Graffiti hört, denkt meist als erstes an illegal beschmierte Wände. Doch wenn Christian Weiße – ganz legal – auf Wände sprüht, dann entstehen Kunstwerke. Der 37-jährige Nordsachse ist Graffiti-Künstler und hinterließ bereits in Dresden, in Indien und in China seine Spuren.