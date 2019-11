Kurrende-Abendsingen in St.Nikolai: Chor gestaltet Auftakt der Friedensdekade

Bad Düben

„Egal was wir tun, es eilt nicht mehr.“ An diesem Satz blieb Superintendent Mathias Imbusch hängen, als er in einer Buchhandlung zufällig auf Gregory Fuller stieß. Bereits 1993 schrieb er die apokalyptische Zukunftsvision „Das Ende. Von der heiteren Hoffnungslosigkeit der ökologischen Katastrophe.“ Fullers beunruhigende These: Es ist zu spät. Egal, was wir jetzt noch in Sachsen Klimaschutz und Erdenrettung unternehmen, es gibt kein Zurück mehr. Es geht nur noch darum, wie wir unser Ende gestalten.

Herz gegen Verstand, Hoffnung gegen Untergangsstimmung

Imbusch hielt am Sonnabend in seinem „Wort zum Tag“ die Bibel dagegen: Unsere Hoffnung, dass Gottes Zuspruch auch gilt, wenn wir so ziemlich alles verkehrt gemacht haben. Herz gegen Verstand, Hoffnung gegen Untergangsstimmung - symbolisch dafür steht die Arche, die schon einmal die Menschheit vor dem sicheren Untergang gerettet hat.

Hoffnung, Trost, Zuspruch: Gegen Ende des Kirchenjahres gewinnen diese Worte an Bedeutung. Es ist die Zeit der Trauer und der Besinnung. Die Kurrende stimmte im Abendsingen mit ihrer Programmauswahl darauf ein, kein jubilierendes Hosianna, sondern eher ein stilles „Kyrie eleison“ . Am deutlichsten wohl ausgedrückt in Anton Bruckners „Locus iste a Deo factus est“. Ein wunderbarer Hymnus, der in seiner Dichte und melodischen Tiefe einen unglaublichen Spannungsbogen aufbaut.

Besinnung auf die eigene Stärke

Zwischen Trauer und Trost gab es aber auch immer wieder die hoffnungsvollen Ausblicke im Abendsingen. So wie im „Friede Gottes“ von Johann Adam Hiller. Der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft: Welch ein starker Zuspruch! Und welch ein schweres Stück, das der krankheitsbedingt ausgedünnten Kurrende ihr ganzes Können abverlangte.

„friedensklima“ heißt in diesem Jahr das Motto der Friedensdekade. Ob Zufall oder nicht: 30 Jahre nach dem Mauerfall ein Thema, dass Christen zur Besinnung auf ihre eigene Stärke führen kann. Denn wer, wenn nicht der Glauben kann Mauern zum Einsturz bringen, Grenzen überwinden und neue Türen öffnen. So gesehen ist es nie zu spät: Das Evangelium leuchtet gegen die düstere Fuller-Untergangsvision. Das Kurrende-Abendsingen war an diesem Abend ein Mutmacher: Geistliche Musik als Hoffnung, Trost und Zuspruch.

Von Olaf Majer