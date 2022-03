Bad Düben

Das vierte Bad Dübener LANDschafftTHEATER soll in diesem Sommer über die Bühne gehen. So sind zumindest die Absichten der Theatercrew. Im vergangenen Jahr musste das Freiluftspektakel wegen Corona abgesagt werden. Doch jetzt soll das große Projekt wieder Fahrt aufnehmen. „Die große Lüge“ heißt der Arbeitstitel des Stückes, das am 20. August Premiere haben soll. Jetzt fand in der ehemaligen Kaserne im Alaunwerk der erste Live-Workshop statt.

Bad Dübener Theatermacher halten an ihrem Projekt fest

„Die Wiedersehensfreude ist groß. Wir haben uns lange nicht gesehen. Und es war eine krasse Zeit. Erst zwei Jahre Corona und jetzt der Krieg. Dennoch halten wir an unserem Spektakel für Klein und Groß fest. Wir wollen im Sommer spielen“, sagte Regisseur Stefan Kaminski. Ursprünglich sollte das Theater am ersten September-Wochenende starten. „Wegen der zeitig einsetzenden Dämmerung und der kühleren Jahreszeit haben wir es um zwei Wochen nach vorn gezogen. Der Fahrplan sieht jetzt wie folgt aus: Am 19. August findet die Generalprobe und einen Tag später die Premiere statt. Es folgen Aufführungen am 21., 26. und 28. August sowie am 2. und 3. September.“

Der Spielort für die vierte Aufführung des LANDschafftTHEATER ist noch geheim

Wo genau gespielt wird, darüber hüllen sich die Macher noch in Schweigen. „Wir haben eine Wunschroute. Die ist auch gar nicht so weit weg von unserem Theaterspiel 2015. Daran arbeiten wir derzeit. Allerdings fehlen uns noch einige Zusagen von den Besitzern der Fläche, so dass wir darüber noch nichts Genaues sagen können“, so Kaminski weiter. Vor sieben Jahren wurde auf dem Gelände der Heidekaserne im Alaunwerk „Die große Dürre“ gezeigt.

Am Wochenende traf sich ein Teil der Gruppe an altbekannter Stelle. Ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern. „Leider fehlen auch einige. Sie wurden positiv getestet und mussten heute zu Hause bleiben“, so Kaminski weiter. Aktuell wird bereits am Stück geschrieben. „Die große Lüge“ handelt von Werten und dem Leben. Auch das Mittelalter soll dabei eine Rolle spielen. „Wir sind mitten im Schreibprozess. Eine erste Leseprobe soll es am 30. April geben. Bis dahin laufen einige Workshops, wir schauen uns an, wer mitspielen will und welche Rollen zu den einzelnen Akteuren passen“, blickt Kaminski voraus.

Bekannte Gesichter aus Funk und Fernsehen spielen wieder mit

Wie Stefan Kaminski durchsickern ließ, sollen auch 2022 wieder ein paar bekannte Gesichter aus der Fernseh- und Theaterwelt mitspielen. Namen nannte der Regisseur freilich noch nicht. „Das Kernteam steht. Aber es gibt auch ein paar neue Gesichter. Seid also gespannt“, macht der Leipziger neugierig. Mit dabei sind aber wieder viele aus Bad Düben wie OP-Schwester Nicole Liebmann und Orthopädiemechanikermeister Alexander Peschel. „Ich fand das letzte Mal große Klasse. Ich freu mich auf das neue Stück und habe auch schon meinen Urlaub danach ausgerichtet“, sagte Nicole Liebmann.

Aber auch die Gesangsformation Anima, die Gruppe Heimspiel, die Kurrende oder der Turnverein sind 2022 wieder gefragt. „Wir versuchen, alles unter einen Hut zu bringen. Durch das Vorziehen des Theaterprojektes kommen einige in Schwierigkeiten, weil noch Sommerferien sind. Aber wir versuchen alles zu lösen“, hofft Produzentin Henriette Lippold.

Von Steffen Brost