Landkreis Nordsachsen: Zahl der Corona-Fälle steigt deutlich

Nordsachsen

Die Zahl der Corona-Fälle in Nordsachsen ist wieder deutlich gestiegen. Binnen eines Tages – von Dienstag zu Mittwoch – registrierte das Gesundheitsamt des Landkreises 149 Neuinfektionen. 694 Einwohner galten am Mittwoch als Corona-positiv. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle seit März vergangenen Jahres – also einschließlich der inzwischen nicht mehr infizierten Betroffenen – liegt nun in Nordsachsen bei 9912. Der Inzidenzwert betrug am Mittwoch 149,2 – nach 133,0 am Dienstag und 141,1 am Montag.

In einer vom Amt angeordneten Quarantäne befinden sich 1958 Nordsachsen. Erstimpfungen gab es im Landkreis bisher 15 373, Zweitimpfungen 7324 (Stand: 16. März).

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 166, Quarantäne aktuell: 500, Todesfälle: 47

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 285, Quarantäne aktuell: 930, Todesfälle: 62

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 62, Quarantäne aktuell: 126, Todesfälle: 110

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 92, Quarantäne aktuell: 218, Todesfälle: 78

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 27, Quarantäne aktuell: 32, Todesfälle: 10

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 59, Quarantäne aktuell: 152, Todesfälle: 8

Drei Corona-Fälle sind regional noch nicht zugeordnet.

Neuinfektionen im Landkreis

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage (Stand: 16. März):

Arzberg: 6

Bad Düben: 10

Beilrode: 8

Belgern-Schildau: 7

Cavertitz: 3

Dahlen: 5

Delitzsch: 25

Doberschütz: 10

Dommitzsch: 3

Dreiheide: 0

Eilenburg: 71

Elsnig: 0

Jesewitz: 12

Krostitz: 11

Laußig: 12

Liebschützberg: 1

Löbnitz: 12

Mockrehna: 21

Mügeln: 5

Naundorf: 1

Oschatz: 8

Rackwitz: 10

Schkeuditz: 10

Schönwölkau: 7

Taucha: 49

Torgau: 32

Trossin: 1

Wermsdorf: 3

Wiedemar: 7

Zschepplin: 14

