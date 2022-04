Landschaft und Faszination in Fotografie und Malerei in Bad Düben

Bad Düben

Am Sonnabend eröffnet um 18 Uhr im Naturparkhaus Bad Düben die neue Sonderausstellung unter dem Titel „Landschaft und Faszination in Fotografie und Malerei“ im Naturparkhaus in Bad Düben. Zu sehen sind faszinierende Naturfotografien von Amateurfotografin Claudia Melzer aus Bad Düben sowie Landschaftsbilder in Acryl von Malerin Sophie König aus Halle.

Claudia Melzer liebt es, mit der Kamera in der Natur unterwegs zu sein und besondere „Augenblicke“ festzuhalten. Die Bilder in Acrylmalerei von Sophie König in kraftvollen und ausdrucksstarken Farben lassen eine tiefe Naturverbundenheit spüren.

Ökologe geht der Frage nach, warum Kunst und Natur berühren

Die Eröffnung findet in Anwesenheit der beiden Künstlerinnen und unter Leitung des Ökologen und Buchautoren Ernst Paul Dörfler statt. Inspiriert von den exponierten Bildern und Fotografien geht der gebürtige Kemberger den Fragen nach, warum uns gerade Kunst und Natur berühren und weshalb die Dübener Heide ein schützenswerter Lebensraum ist. Dabei teilt Ernst Paul Dörfler, Pionier der grünen Bewegung und Gründungsmitglied der Grünen Partei in der DDR, sein Natur- und Umweltverständnis mit den Gästen. Er schöpft aus seinem Fundus von jahrzehntelangen persönlichen Erfahrungen, gibt konkrete Handlungsempfehlungen und zeigt auf, wie jeder Umwelt, Natur und die eigene Gesundheit schützen und davon profitieren kann.

Für den Besuch der Eröffnung ist eine Anmeldung unter 034243 72993 oder per E-Mail an naturparkhaus@naturpark-duebener-heide.de erforderlich. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Die Ausstellung ist bis einschließlich 6. Mai im Naturparkhaus zu sehen und kann Montag bis Freitag (außer Mittwoch) zwischen 10 und 14.30 Uhr besucht werden.

Von LVZ