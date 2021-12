Laster brennt in Bad Düben – war es Brandstiftung?

Bad Düben

Es war der 112. Einsatz, als die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben am Dienstagabend, kurz vor 20.30 Uhr, zu einem Brand zum Parkplatz an den Dommitzscher Platz ausrücken mussten. Dort stand ein Lkw in Flammen. Ersten Erkenntnissen nach soll das Feuer unterhalb der Beifahrerseite entstanden sein. Bereits beim Eintreffen der Wehr stand der Lastwagen in Höhe der Fahrerkabine in Vollbrand. Mit tausenden Litern Schaum wurde der Lkw binnen weniger Minuten abgelöscht. Die Ladung und ein Minibagger auf dem dazugehörigen Hänger wurden nicht beschädigt.

Mit tausenden Litern Schaum wurde Dienstagabend am Dommitzscher Platz ein brennender Lkw gelöscht. Quelle: Steffen Brost

Das Fahrzeug gehört einer Firma, die in der Kurstadt Glasfaser verlegt. Der Lkw samt Hänger wurde von den Mitarbeitern auf dem Parkplatz am Dommitzscher Platz über Nacht abgestellt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Auch eine Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Am Lkw selber entstand Totalschaden.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit 2020 brannten sechs Pkw und Lkw in der Kurstadt

Seit Februar 2020 gibt es in der Kurstadt in unregelmäßigen Abständen immer wieder Lkw- und Pkw-Brände. Los ging es im Februar und März im vergangenen Jahr. Auf dem Parkplatz Kik in der Schmiedeberger Straße standen jeweils zwei Lkw-Zugmaschinen in Flammen. Am 25. Juli 2020 brannte ein Pkw-Brand in der Eilenburger Straße. In diesem Jahr stand am 29. März ein VW Polo im Windmühlenweg in Flammen, am 31. August brannte ein Fahrzeug im Wohngebiet Hüfnermark und am 26. Oktober ein Pkw in der Gartenstraße. In allen Fällen entstand jeweils Totalschaden. Durch das schnelle Eingreifen von Bad Dübens Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Fahrzeuge oder Gebäude verhindert werden.

Am Dommitzscher Platz in Bad Düben brannte Dienstagabend schon wieder ein Lkw. Ob es Brandstiftung war, untersucht derzeit die Polizei. Quelle: Steffen Brost

Bisher konnte kein Tatverdächtiger ermittelt werden

Wie in allen Fällen ermittelt die Polizei auch hier in Richtung Brandstiftung. Die Fälle ähneln sich – bis heute konnte kein Täter ermittelt werden. Die Leipziger Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Ermittlungen zum Lkw-Brand vom 2. Februar 2020 sowie beim Pkw-Brand vom 25. Juli in der Eilenburger Straße gegen Unbekannt wurden mittlerweile eingestellt. Offen sind dagegen noch die Ergebnisse vom Lkw-Brand am 15. März 2020. Bei allen anderen Brandfällen liegen die Akten bei der Polizei. Dort laufen die Untersuchungen, ehe die Fälle bei der Staatsanwaltschaft landen.

Von Steffen Brost