Bad Düben

Der Schnee am Rande der Bitterfelder Straße in Bad Düben wurde am Samstagvormittag einem Lkw zum Verhängnis. Der Fahrer war kurz nahe der Einmündung zur Gustav-Adolf-Straße zu weit rechts gefahren und in den Graben gerutscht. Dabei kollidierte der Laster mit einem Verkehrsschild und einem Leitpfosten. Verletzt wurde niemand, der Lkw konnte eigenständig auf die Straße zurückfahren.

Von LVZ