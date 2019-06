Bad Düben

Bis jetzt hatten die 24 Teilnehmer der LVZ-Aktion „Lauf geht’s“ in Bad Düben Glück mit dem Wetter. Immer dienstags, bei der gemeinsamen Trainingseinheit im Kurpark, meinte es Klärchen mit den Sportlern gut. „Wir hatten oft an die 30 Grad. Da ist es wichtig, dass jeder genug trinkt“, sagte Grit Schlaak, eine von drei Trainern am Standort Bad Düben, wo die Aktion vom örtlichen TV Blau-Gelb 90 geleitet wird. Acht Wochen sind seit dem Start des Laufprojektes vorbei. Die wöchentlichen Laufstrecken werden länger.

Zur Galerie Jeden Dienstag trifft sich die Laufgruppe in Bad Düben. Alle haben ein Ziel – im Herbst den Halbmarathon zu laufen.

Erster Test am 2. Juli

Die Teilnehmer fiebern ihrer ersten großen Bewährungsprobe entgegen. Am 2. Juli geht es zum Meilensteinlauf in den Leipziger Auwald. Dort treffen sie auf die Teilnehmer der Laufaktionen aus Wurzen und Leipzig. Knapp 280 sind es, die gemeinsam auf die 10-Kilometerstrecke gehen und ihren Trainingszustand testen wollen. Denn ein Ziel haben die Läufer fest im Blick. Als Läufer oder Walker binnen sechs Monate unter Anleitung von Trainern sowie einer wissenschaftlichen Ernährungsberatung trainieren und am 13. Oktober den Leipziger Halbmarathon bewältigen. Hinter der sportlichen Geschichte stecken neben der LVZ auch Mediclin Bad Düben, der Leipziger Laufladen sowie Vereine in Bad Düben und Wurzen.

Der Halbmarathon ist das Ziel

Schon 2018 hieß das sportliche Motto „Runter vom Sofa und rein in die Laufschuhe“. Damals fand die Aktion nur in Leipzig statt. In diesem Jahr zusätzlich in Wurzen und Bad Düben. „Ich wollte mal testen, ob ich wieder einen Halbmarathon schaffe. Ich bin schon mal einen gelaufen, wollte das aber unter fachkundiger Anleitung wiederholen. Das Training ist super. Vor allem merkt man schon nach kurzer Zeit, dass einem durch das bis zu viermalige Training pro Woche die langen Laufeinheiten nicht mehr viel ausmachen“, erzählte Frank Weihmann aus Authausen.

Einsteiger, Fortgeschrittene und Walker gehören zum Team

Zu den Bad Dübener Teilnehmern zählen neben Lauf-Fortgeschrittenen auch Lauf-Einsteiger und Walker. Alle wollen den Halbmarathon in Leipzig schaffen. In mehr oder weniger schnellen Zeiten. „Der Weg ist das Ziel. Alle sollen sich an ihren Puls halten. Dann schafft das jeder“, weiß Jörg Matthe aus Leipzig.

Die Teilnehmer in Bad Düben sind höchst motiviert. Für die erfolgreiche Bewältigung des Testlaufes winkt eine Belohnung. „Jeden Dienstag beginnen wir mit unserem Training unterhalb des Kurhauses, wo sich ein griechisches Restaurant befindet. Da wehen uns immer die leckeren Düfte vom Essen um die Nase. Gemeinsam haben wir jetzt beschlossen, dass wir uns nach acht Wochen harten Trainings nach dem 10-Kilometer-Lauf mit einem Besuch des Restaurants belohnen“, freut sich Carola Rabe.

Von Steffen Brost