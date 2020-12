Laußig: Fraktion wirft Bürgermeister Vertrauensbruch vor

Laußig

Gemeinderäte von CDU und SPD in Laußig sind sauer auf Bürgermeister Lothar Schneider (63, parteilos). Der hatte sich in der LVZ zu verschiedenen Themen wie den möglichen Rückkauf des verwaisten Heidecenters und die Weiterentwicklung des ehemaligen ACZ-Geländes in Laußig sowie zu Plänen für die Gewächshausbrachen bei Pristäblich geäußert, wo man Hanf für medizinische Zwecke anbauen könnte. Das alles stößt den Räten nunmehr auf.

Ortschaftsratsbudget gescheitert

„Die Aussagen sind für uns nicht nachvollziehbar“, sagt Florian Kern (25), CDU/SPD-Fraktionschef und Ortsvorsteher in Laußig. Denn alle Maßnahmen seien mit finanziellem Aufwand verbunden. Und den Gemeinderäten werde „ständig erklärt“, dass die Kommune keine finanziellen Spielräume habe.

Kern führt das von ihm vorgeschlagene Ortschaftsratsbudget an, das letztlich nicht kam. „Es wurde mit der Begründung des Bürgermeisters abgelehnt, weil keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen“, so Kern, der es gern gesehen hätte, wenn der Bereich Laußig 3308 Euro jährlich zur freien Verfügung bekäme, der Bereich Kossa 4168 Euro. „Auch die Einsatzkleidung für die Feuerwehr wurde beschlossen, aber die dazugehörige Dienstuniform konnte aufgrund der finanziellen Lage nicht angeschafft werden“, so der stellvertretende Bürgermeister Manfred Otto ( CDU). Selbst die Problematik mit der Sanierung der Ortskanalisation Laußig, bei der laut Kern die Kosten wegen „ständig zu beschließenden Nachträgen nicht abzusehen sind“, sei ein weiterer Punkt, der entgegen den jüngsten Aussagen des Bürgermeisters zu verfügbaren Finanzmitteln steht.

Keine finanziellen Rücklagen

Auch einzelne Räte hadern mit den Aussagen: „Man sollte eigentlich aus der Vergangenheit gelernt haben und sehr vorsichtig damit sein, was man als Projekte in der Zeitung ankündigt und welche am Ende nicht umgesetzt werden können, zum Beispiel war für Laußig schon einmal betreutes Wohnen geplant“, so Karsten Leitner.

„Wir als CDU/SPD-Fraktion sehen die Aussagen des Bürgermeisters kritisch, da zum jetzigen Zeitpunkt weder finanzielle Rücklagen noch Umsetzungskonzepte dafür vorliegen. Insgesamt stellt das für uns einen großen Vertrauensbruch gegenüber den Gemeinderäten dar und ebenso einen großen Vertrauensverlust gegenüber den Bürgern“, sagt Kern.

Das sagt der Bürgermeister

Bürgermeister Schneider sieht das freilich anders: „Als Bürgermeister ist es mein Job, mich mit Problemen zu beschäftigen und Ideen für unsere Gemeinde zu entwickeln, gerade wenn die Haushaltslage schwierig ist. Wenn man keine Visionen mehr hat, ist man fehl in so einem Job. Und ich werde mich nicht zurücklehnen, nur weil kein Geld da ist, und warten, bis die Tauben angeflogen kommen.“

Er wolle zudem die angesprochenen Themen auch mit dem Gemeinderat besprechen, nur wegen Corona sei es bislang noch nicht dazu gekommen. Der Gemeinderat werde in jedem Fall eingebunden und müsse letztlich auch die Entscheidungen treffen, so Schneider weiter. Andererseits wünscht er sich auch von den Räten, dass die sich mit Ideen einbringen. Und die haben offenbar welche. Zumindest seien laut Kern Themen wie die Sanierung der Wohnblöcke, die Ausstattung der Kindertagesstätten und die Unterstützung der Vereine und Feuerwehren wichtiger.

Von Nico Fliegner