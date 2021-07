Laußig: Neues Denkmal erinnert an Kriegsopfer

Laußig

Ein Blumengesteck lehnt am hellen Barbarossa-Bruchstein, auf dem ein steinerner Adler thront. Gedenken an unseren Vater, Großvater und Urgroßvater Hans Weiler steht auf einem grünen Blatt geschrieben. Weiler ist einer von 28 Namen, die in schwarzem Granitstein eingraviert sind. 28 Namen von Männern aus Laußig und Umgebung, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. „Menschen, die in den Ort gehörten, die hier Familie und ihren Freundeskreis hatten. Vor allem die Älteren unter uns werden noch Gesichter vor Augen haben“, sagt Pfarrerin Edelgard Richter.

In Laußig wurde jetzt eine Gedenkstein eingeweiht, der an die Opfer des Zweiten Weltkrieges erinnert. Quelle: Kathrin Kabelitz

Förderverein und Ortschaftsrat ergriffen die Initiative

Viele Laußiger sind an die Grünfläche in der Schulstraße/Denkmalstraße gekommen. Gleich gegenüber erinnert seit vielen Jahren ein Mahnmal an die Opfer des Ersten Weltkrieges. 2020 hatten Förderverein HeimatHerzen und Ortschaftsrat diese Fläche in Ordnung gebracht. Da waren die Planungen für einen zweiten Gedenkstein längst in Planung. Bei der Suche nach den Namen haben die Initiatoren die Bürger um Mithilfe gebeten. „Sie haben mir Namen per Mail und per Telefon mitgeteilt. Mein besonderer Dank gilt da Anni Bannir und Arthur Cachej für die sehr gute Zuarbeit“, so Ortsvorsteher Florian Kern.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jeder Name steht für ein Schicksal

Das Denkmal, so Edelgard Richter, zeige einen kleinen Ausschnitt dessen, „was sich Menschen antun können.“ Die 28 Namen stünden „für alle, die im Zweiten Weltkrieg und in der Zeit davor ihr Leben lassen mussten, weil Menschen nicht in der Lage waren, friedlich zusammenzuleben.“ Jeder Name stehe für ein Schicksal, war auch die CDU-Landtagsabgeordnete Christiane Schenderlein beeindruckt, was die Laußiger geschafft haben.

Weitere Spenden werden gebraucht

Florian Kern ist froh, dass das Projekt dank Spenden und nach vielen Beratungen und Entwürfen realisiert werden konnte. Einwohner und Förderverein haben das Fundament ausgehoben und mit Estrichbeton aufgefüllt. „76 Jahre nach Kriegsende ist es uns gelungen, das Denkmal zu errichten, das zeigt: Wir haben die Opfer nicht vergessen. Wir alle tragen Verantwortung, dass sich solch ein unmenschlicher Krieg nicht wiederholen darf.“

Über 2300 Euro sind an Spenden zusammengekommen. Um die Gesamtkosten zu decken, werden weitere benötigt. Förderverein HeimatHerzen, DE10 8609 5554 0001 4138 05.

Von Kathrin Kabelitz