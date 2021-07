Laußig

Mehrere Papiertonnen sowie Altkleider- und Glassammelcontainer brannten in der Nacht zum Freitag in der Leipziger Straße in Laußig. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden könne noch nicht beziffert werden, berichtete die Polizei, die nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen hat.

Von LVZ