Authausen

Der alte Laußiger Gemeinderat hatte in puncto Vergaben in seiner letzten Sitzung noch einige wichtige Entscheidungen zu treffen.

Grundschule Authausen

Die Sanierung der Sanitäranlagen muss wegen eingesetzter Fördermittel in diesem Jahr abgeschlossen werden. Insgesamt stehen 52 000 Euro zur Verfügung. Die Zuschläge für Fußboden-, Trockenbau, Innenputz, Sanitäranlagen und Fliesenlegearbeiten gehen an Firmen aus Eilenburg, Laußig und Authausen.

Schloss Pressel

Die Kosten für Sanierung und Umbau sind immens angestiegen. Auch wenn die jetzt erfolgten Vergaben im Budget liegen, zeichnet sich ab, dass „die 1,2 Millionen Euro nicht reichen, um das Objekt fertig zu sanieren“, so Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos). Um die Kosten nicht weiter in die Höhe zu treiben und Forderungen von Denkmal- und Brandschutz sowie Barrierefreiheit zu bündeln, sei die Planung überarbeitet worden. So konnte mit dem Denkmalschutz erreicht werden, dass der ohnehin wegen der Außentreppe notwendige Fahrstuhl nun in einem äußeren Turm vom Keller bis zum Dach fährt. Damit kann der innere Aufzug samt einiger Brandschutzauflagen entfallen. Bis die Brandschutzgenehmigung vorlag, habe es einige Zeit gedauert. Wegen Änderungen bezüglich der Einliegerwohnung und des Jugendclubs musste das Projekt nochmal bewilligt werden. Vergeben wurde der Auftrag für Fenster und Türen an eine Firma aus Limbach-Oberfrohna, die Dacharbeiten an ein Unternehmen aus Düren, für den Einbau des Aufzuges gab eine Firma aus Leipzig das wirtschaftlichste Angebot ab. Noch offen ist wegen eines Klageverfahrens das Los Rohbau über rund 377 000 Euro. Die Entscheidung liegt jetzt bei der Vergabekammer Chemnitz. Laut Rats-Beschluss wird der Auftrag dann an den wirtschaftlichsten Bieter vergeben.

Wohngebiet Pristäblich

Für die Innenentwicklung des Wohngebietes Pristäblich I wird ein Pehritzscher Ingenieurbüro einen B-Plan erarbeiten. Grundlage sind Unterlagen von 2000, für das Gebiet mit Größen von 300/400 Quadratmetern habe es keine Bauwilligen gegeben. „Wir wollen so umplanen, dass hier bauwillige Familien bauen können“, so Schneider. Interessensbekundungen lägen bereits vor.

Von Kathrin Kabelitz