Laußig wählt neuen Orts-Chef – so ticken die Bewerber

Der eine will Bürgermeister bleiben, der andere will es werden. Im Kampf um den Chefposten in der Gemeinde Laußig treffen am Sonntag zwei Generationen aufeinander. Amtsinhaber Lothar Schneider (64, parteilos) ist seit 14 Jahren Bürgermeister in Laußig und strebt eine dritte Amtszeit an. Sein Konkurrent ist Florian Kern (25, CDU), der erstmals kandidiert. Zwei Tage vor der Wahl hat die LVZ die Bewerber um die Beantwortung einiger Fragen gebeten. Hier gibt es die Antworten.

Warum wollen Sie Bürgermeister werden oder bleiben?

Lothar Schneider: Es ist mein Beruf. In meiner langjährigen Tätigkeit habe ich mir dafür das notwendige Rüstzeug angeeignet. Ich kann auf viele Erfolge zurückblicken und bin mir darüber bewusst, dass noch große Aufgaben vor uns liegen, die wir gemeinsam bewältigen wollen und müssen.

Florian Kern: Ich kann als Bürgermeister unsere Gemeinde zukunftsorientiert gestalten. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den Einwohnern Ideen und Projekte umzusetzen und gleichzeitig eine starke, strukturierte Verwaltung zu schaffen. Ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch, der sich mit voller Kraft für unsere Gemeinde einsetzen möchte, um sie weiter voranzubringen.

Das müssen die Laußiger zur Wahl wissen Alle sieben Jahre stehen die Bürgermeisterwahlen an. Mit Amtsinhaber Lothar Schneider (parteilos) und Herausforderer Florian Kern(CDU) gibt es zwei Kandidaten. Die Wahl findet am Sonntag zeitgleich mit der Bundestagswahl statt. Von 8 bis 18 Uhr sind die sieben Wahllokale geöffnet, Kossaer und Durchwehnaer wählen in Kossa. Zudem gibt es noch das Briefwahllokal. 3094 Wahlberechtigte der Gemeinde Laußig sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Ausgezählt wird ab 18 Uhr zunächst die Bundestagswahl, dann folgt die Bürgermeisterwahl. Um 21.30 Uhr tritt der von Kathleen Schöbe geleitete Gemeindewahlausschuss im Gemeindeamt zusammen und stellt das vorläufige Ergebnis fest. Der Sieger muss mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen auf sich vereinen. Bei Stimmengleichheit würde am 17. Oktober ein zweiter Wahlgang anstehen. Inklusive Bekanntmachungs- und Einspruchsfristen beginnt die neue Amtszeit nicht vor Ende Oktober.

Welche politischen Ziele verfolgen Sie für Ihre Gemeinde?

Lothar Schneider: Politische Ziele werden in Berlin oder Brüssel formuliert. Für mich gilt: kommunale Sachpolitik, Probleme aufnehmen und lösen. Priorität hat das, was vor Ort passiert und einer Lösung bedarf.

Florian Kern: Als Bürgermeister möchte ich mit Sachpolitik und Bürgernähe überzeugen. Ich werde nicht nur verwalten, sondern auf professionelle Art mit anpacken, um mit den vorhandenen Mitteln das Bestmögliche herauszuholen. Den Zusammenhalt zwischen den Ortschaften zu stärken und gleichzeitig die Lebensqualität zu verbessern, muss oberste Priorität haben. Gerade im Bezug auf den Ausbau unserer Infrastruktur, Erhalt und Ausbau der Nahversorgung, aber auch die zukunftsorientierte Förderung von Kitas und Grundschule ist mir eine Herzensangelegenheit.

Welches kommunalpolitische Projekt wollen Sie als Erstes angehen?

Lothar Schneider: Mit Blick auf meinen Schreibtisch ist das ein ganzer Strauß von Projekten. Es hat das Priorität, was zuerst einer Lösung bedarf. Dazu gehört zum Beispiel aktuell die zügige Sanierung des Deckenschadens in der Grundschule Authausen.

Florian Kern: Ich möchte unbedingt die Kommunikation zwischen Verwaltung und Einwohnern verbessern und gleichzeitig die Bürgerbeteiligung fördern. Ich werde ein neues Marketingkonzept erstellen. Unter anderem wird die Homepage überarbeitet, ein Gemeindeflyer gestaltet, sowie eine vierteljährliche Gemeindezeitung eingeführt. Mit dem Marketingkonzept sollen außerdem unsere Vereine und den Freiwilligen Feuerwehren die Möglichkeit eröffnet werden, sich zu präsentieren.

Was ist das Beste an Laußig, was mögen Sie nicht?

Lothar Schneider: Das Beste an Laußig sind die Menschen mit ihren vielfältigen Potenzialen. Was mir nicht gefällt, ist Unehrlichkeit, die ich leider vermehrt im Vorfeld dieser Wahl erlebt habe.

Florian Kern: Das Beste ist die stark ausgeprägte Vereinslandschaft mit vielen engagierten Menschen und unsere sieben Ortsfeuerwehren, welche den Charakter in den jeweiligen Ortschaften prägen. Was mir nicht gefällt, ist der anhaltende Bevölkerungsschwund, deshalb besteht dringender Handlungsbedarf, um diesen Trend zu stoppen.

Wie wollen Sie für die Gleichbehandlung der Ortsteile sorgen?

Lothar Schneider: In dem ich die Besonderheiten der einzelnen Ortsteile – die ich auch sehr schätze – beachte, aber dabei das große Ganze nicht aus dem Blick verliere.

Florian Kern: Unseren Einwohnern muss die Möglichkeit eröffnet werden, sich aktiv bei der Mitgestaltung einbringen zu können, zum Beispiel in Bürgerforen. In Zusammenarbeit mit Ortschafts- und Gemeinderäten möchte ich an dem Erfolgsrezept der Gemeinschaftsaktionen festhalten. Erstens um den Zusammenhalt der Ortschaften zu stärken, aber auch die Attraktivität unserer Dörfer zu steigern. Auch müssen die Interessen von Jung und Alt mehr Beachtung finden, daher können sich zukünftig unsere Einwohner gern als sachkundige Einwohner zu themenbezogenen Projekten einbringen. Gemeinsam mehr erreichen muss in unserer Gemeinde das Ziel sein.

Wo sehen Sie Ihre Gemeinde in der Zukunft?

Lothar Schneider: Als zweitgrößte Flächengemeinde im Landkreis ist die flächendeckende Digitalisierung eine wichtige Basis, um zukunftsfähig zu bleiben. Eine Gemeinde mit guten Lebensbedingungen für ihre Bürger, aber sehr wichtig sind auch gute Ansiedlungs- und Arbeitsbedingungen für eine breite Unternehmerschaft, wie zum Beispiel Handwerk und Landwirtschaft.

Florian Kern: Ich sehe die Gemeinde als starke und unabhängige Kommune, in welcher der Austausch zwischen den Ortschaften gepflegt wird und das Ehrenamt einen hohen Stellenwert besitzt. Die Einwohnerzahl konnte sich durch den Zuzug von jungen Familien stabilisieren. Unsere Gemeinde bietet allen Einwohnern ein attraktives Wohn- und Lebensumfeld

Warum sind Sie ein guter Bürgermeister für Laußig?

Lothar Schneider: Bürgermeister ist ein Wahlamt, dessen bin ich mir bewusst. Mit Offenheit, Belastbarkeit und stetiger Leistungsorientiertheit fülle ich dieses Amt aus. Dabei ist es mir immer wichtig, bodenständig und ehrlich zu bleiben.

Florian Kern: Ich werde für unsere Einwohner ein verlässlicher Ansprechpartner sein, denn für mich ist es wichtig, ein Bürgermeister für alle Ortsteile zu sein. Ich bringe die Kraft, die Energie, das Wissen und ein funktionierendes Netzwerk auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene mit, um die anstehenden Aufgaben effizient zu bewältigen. Ich möchte gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern gestalten, denn ich bin ein Teamplayer.

Von Kathrin Kabelitz