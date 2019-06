Laußig

In Laußig wird an zwei Stellen neu geplant. Zum einen geht es in Laußig um die an der Mühle bestehende Wochenendhaussiedlung „An der Mühle“. Diese will die Gemeinde Laußig nun als Sondergebiet Erholung ausweisen. In der Siedlung mit etwa zehn Grundstücken gab es in der Vergangenheit von einigen Eigentümern Bestrebungen, diese als Hauptwohnsitz zu nutzen. Doch ein von der Gemeinde daraufhin bereits 2014 angeschobener Bebauungsplan mit dem Ziel, dort Wohnnutzung zuzulassen, scheiterte, da es sich um ein Naturschutz- und Überschwemmungsgebiet handelt.

Angepasste Entwicklung soll möglich sein

Mit der jetzt angestrebten Ausweisung als Sondergebiet Erholung möchte die Gemeinde nun zumindest erreichen, dass für die Eigentümer Sicherheit besteht, was dort zulässig ist und was nicht. Lothar Schneider: „Unser Ziel ist es, hier eine an die Gegebenheiten angepasste Entwicklung zuzulassen.“ Bundesweit gebe es Entscheidungen, die auch für Wochenendwohnen 50 bis 80 Quadratmeter Wohnfläche zulassen. Man müsse nun sehen, was in diesem Schutzgebiet erreichbar sei.

Mehrere Gemeinderäte legten aber auch Wert auf die Klarstellung, dass mit der möglichen Ausweisung als Erholungsgebiet keinerlei Ansprüche gegenüber der Gemeinde in Sachen Winterdienst, Müllabfuhr, Postzustellung oder auch Straßenbeleuchtung erwachsen dürfen.

Bebauungsplan der heutigen Baukultur anpassen

Ganz anders stellt sich die Lage beim Bebauungsplan Wohngebiet Pristäblich I dar, das von der Ortschaft bis zur Mühle raus reicht. Der seit 2000 rechtswirksame Bebauungsplan, der sehr kleine Grundstücke ausweist und detaillierte Bauvorgaben macht, soll nun zumindest in dem Bereich, für den es Bauwillige gibt, geändert werden. „Hier müssen wir“, so Lothar Schneider, „den Bebauungsplan der neuen Baukultur anpassen.“

Von Ilka Fischer