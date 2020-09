Laußiger Helden räumen ab und gewinnen 1000 Euro

Laußig

Nach dem Bike- und Skatepark Bad Düben hat nun auch die Ortschaft Laußig beim Ur-Krostitzer Wettbewerb „Wahre Helden bewegen was“ 1000 Euro abgeräumt. Während das Projekt Gemeinschaftsaktionen in der Vorwoche noch auf den hinteren Plätzen landete, schoss es diesmal ganz klar auf Platz 1 – der Sieg in der letzten von drei Wettbewerbsrunden.

Über 2000 Stimmen für die Laußiger

Seit Montag konnte noch einmal für verschiedene Projekte online gevotet werden – für die, die bereits in den letzten Wochen dabei waren oder neue. Für die ersten drei gab es je 1000 Euro. Die Laußiger schafften letztendlich über 2000 Stimmen und damit rund 200 mehr als der Zweitplatzierte.

Einige Projekte wurden bereits umgesetzt

Die 30 Mitglieder vom Förderverein Heimatherzen, die fünf Ortschaftsräte, die Mitstreiter des Stammtischs der Vereine und die Feuerwehren der Ortschaft Laußig wollen in den Ortsteilen Gruna, Pristäblich und Laußig einige weitere Projekte umsetzen. In diesem Jahr wurden bereits zwei Denkmäler neu gestaltet – so das 1.-Weltkriegs-Denkmal in Laußig, das Blumenkübel, eine neue Ablagefläche für Gedenkkränze sowie eine Granitbank erhielt. Zudem wurde das Denkmal vom Arbeitslager Heide komplett restauriert. In der Dorfmitte legten die ehrenamtlichen Helfer neue Blumenbeete an.

Geld für Rosengarten und Weihnachtsmarkt

Die finanzielle Unterstützung wird nun auch für die nächsten Gemeinschaftsaktionen verwendet. Auf dem Plan stehen noch die Neugestaltung des Rosengartens sowie ein Weihnachtsmarkt der Ortschaft, der im Dezember erstmalig im Rosengarten stattfinden soll.

Die weiteren geplanten Gemeinschaftsaktionen sollen den Zusammenhalt zwischen den Dörfern der Ortschaft stärken, sowie die Lebensqualität der Einwohner verbessern.

