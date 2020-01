Laußiger Tischlerei gibt besondere Einblicke

Laußig

Im Stile der zwanziger Jahre präsentierten sich das Tischlerehepaar Sylvana und Siegmund Schneider und ihre Mannschaft bei ihrem traditionellen Neujahrsempfang in Laußig. Zahlreiche Besucher, Freunde und Geschäftspartner schauten sich in der Tischlerei und Restaurationswerkstatt auf dem Betriebsgelände des ehemaligen Agrochemischen Zentrums (ACZ) um. Vor fünf Jahren zogen die Schneiders aus ihrer alten Werkstatt mit 70 Quadratmetern um. Jetzt sind daraus 3000 geworden.

Vor fünf Jahren Schritt in neue berufliche Zukunft

„Es ist das 15. Mal, dass wir in unser Unternehmen einladen. Hier präsentieren wir das gesamte Portfolio unseres Familienunternehmens“, erzählte Sylvana Schneider. Dieser Neujahrsempfang sei wie ein Tag der offenen Tür. Man treffe Freunde und Geschäftspartner, aber auch Kunden. Die lade man auf Messen gezielt ein, so Sylvana Schneider.

Die 55-Jährige wagte vor fünf Jahren den Schritt in eine neue berufliche Zukunft und lernte den Beruf des Tischlers von der Pike auf. Jetzt führt sie mit Mann und einem Mitarbeiter des Geschäft. „Wir haben uns auf den Neubau von Möbeln sowie die Restauration alter und wertvoller Möbel spezialisiert. Das läuft inzwischen sehr gut. Wir hatten zum Beispiel schon einen alten Herrenschrank von 1848 hier, historische Schaukelstühle und die verschiedensten Biedermeiersekretäre“, erzählte sie.

Auftragsbücher sind gut gefüllt

Die Auftragsbücher sind aktuell gut gefüllt. Und damit das so bleibt, besuchen die Schneiders die verschiedensten Messen und werben auch überregional für ihr Unternehmen. Viele Kunden lassen mittlerweile ihre Möbel ganz nach ihrem individuellen Geschmack herstellen. Auch historische Fundstücke vom Boden oder geerbtes Mobiliar wird hier wieder zu neuem Leben erweckt. „Der Charme der fünfziger und sechziger Jahre liegt zur Zeit bei Möbeln voll im Trend. Viele unserer Kunden lassen bei uns altes Mobiliar wieder aufarbeiten. Wir haben mit der Restauration von historischen Möbeln so das ganze Jahr viel zu tun“, so Schneider.

Schneiders haben immer viele Ideen

Auch eigene Kreationen finden bei ihrer Kundschaft immer wieder Anklang. Die vielen Schaustücke im Betrieb sind oft schon vergeben. Aktuell hat Siegmund Schneider einen alten Kulissentisch aus dem 19. Jahrhundert zu einem Löwenfußtisch umgebaut. Der Erfindungsreichtum kennt bei den Schneiders keine Grenzen. So wurden in der Vergangenheit immer wieder restaurierte Möbelstücke auf die Namen ihrer Enkel getauft. So präsentierten sie schon das Fernsehboard „Fynn“ oder den Esstisch „Oskar-Karl-der-Große“.

Auch eine musikalische Zeitreise

Neben der Hausmesse, einer kleinen Kindertischlerei, Vorführungen und einem Fachvortrag durch das Berufsschulzentrum Schkeuditz gab es auch eine musikalische Zeitreise mit der Kofferkapelle und kulinarische Spezialitäten zugunsten des Palliativzentrums Torgau, wo der gesamte Erlös des Neujahrstreffens hinfließt.

