Laußiger wählen Amtsinhaber erneut zum Bürgermeister

Authausen

Am Ende fehlen 106 und eine Stimme zum Sieg. Herausforderer Florian Kern (25, CDU) zieht im Kampf um den Bürgermeisterposten in Laußig knapp den Kürzeren. Lothar Schneider (64, parteilos) bleibt weitere sieben Jahre im Amt. 1258 (52,2 Prozent) Laußiger stimmten für ihn, 1152 für Kern. Die Wahlbeteiligung lag deutlich höher als in den Vorjahren, 81,9 Prozent der rund 3000 Wahlberechtigten gingen wählen.

Herausforderer Florian Kern unterlag dem Amtsinhaber nur knapp. Quelle: Tina Jungchen

Ergebnis aus Kossa entscheidet die Wahl

Lothar Schneider verbringt den Abend im neuen Vereinshaus in der Authausener Steinerkeide bei Bockwurst und Bier. Immer wieder werden ausgezählte Stimmen an eine Tafel geschrieben. Alles deutet auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hin. Kurz vor 21 Uhr sind fast alle Ortsteile ausgezählt. Nur Kossa fehlt. Schneider hat rund 100 Stimmen Vorsprung, sagt: „Das wird eng.“ Dann stürmt Gemeindemitarbeiter André Jungk in den Raum: „Du hast es.“ Nur langsam löst sich die Anspannung. Mitglieder des Männerchores, Biker und Schneider-Fans jubeln. „Die Erfahrung hat gesiegt. Aber es steht immer das Gemeindewohl im Vordergrund. Und da sind wir mit Lothar gut ausgerüstet“, so Unternehmer Ralf Uber. Schneider hat sechs der acht Wahllokale, inklusive der Briefwahl für sich entschieden, Kern siegt in Laußig und Pristäblich.

Schneider spricht von schwierigem Wahlkampf

Gibt es was Neues? Lothar Schneiders wohl wichtigster Begleiter am Wahlabend ist das Smartphone. Quelle: Steffen Brost

Der alte und neue Orts-Chef, der seit 2007 im Amt ist, ist sichtlich gerührt. „Ich habe mich vor der Wahl nicht abgeduckt. Die Bürger sollten entscheiden. Der Wahlkampf war nicht einfach. Allerdings hätte ich nicht gedacht, das in den vergangenen Wochen so viel gelogen wird und Intrigen geschmiedet werden.“ Auch habe er noch nie so viel Unehrlichkeit erlebt. Jeder müsse sich an die eigene Nase fassen, wo es klemmt. „Ich danke vor allem denen, die mir immer ehrlich in die Augen geschaut haben und mir auch mal ihre Meinung gesagt haben. Als alter Hase habe ich viel dazu gelernt. Aber in Zukunft wird all das, was passiert ist, meine künftigen Entscheidungen beeinflussen“, so Schneider. „Der Dank geht an alle Wahlhelfer in meiner Gemeinde, an alle Bürger, die zur Wahl gegangen sind und an die Menschen, die an mich geglaubt haben.“

Kern ist enttäuscht, freut sich aber über „starkes Ergebnis“

Prost auf den Wahlsieg. Quelle: Steffen Brost

Florian Kern, der Laußig und Pristäblich gewann, reagierte gefasst, aber enttäuscht: „Leider hat es diesmal nicht gereicht.“ Noch am Abend gratulierte er Schneider über die sozialen Medien. Keineswegs unbeeindruckt hat den 25-Jährigen gelassen, dass fast 82 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl gingen. Dabei 47,8 Prozent der Stimmen zu holen, sei mit Blick auf den Amtsinhaber schon ein „starkes Ergebnis“. Kern dankte seiner Familie, Freunden und Bekannten, die ihn in den letzten Wochen unterstützt haben. Mit ihnen, so sagt er, habe er einen „guten und fairen Wahlkampf führen können."

Kathrin Kabelitz/Steffen Brost

Von Kathrin Kabelitz und Steffen Brost