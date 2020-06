Laußiger wollen „wilde Ecke“ verschönern

Laußig

Der Laußiger Ortschaftsrat hat jetzt einige Projekte angeschoben, die noch in diesem Jahr umgesetzt werden sollen. Und darum geht es unter anderem:

Das Areal um das Denkmal in der Schulstraße wird neu gestaltet. Eine Granitbank soll aufgestellt, Blumen sollen gepflanzt werden. „Auch die Umrandung wird erneuert“, so Ortsvorsteher Florian Kern ( CDU).

Die „wilde“ Ecke Straße der Bodenreform/ Gartenstraße in Laußig wird am heutigen Sonnabend in einer Gemeinschaftsaktion wieder hergerichtet. Im Moment ist das Areal überwuchert, es soll nun begradigt und bepflanzt werden.

Der Spielplatz im Wohngebiet zwischen Land- und Dübener Straße wird saniert. In einer Gemeinschaftsaktion von Vereinsstammtisch, Ortschaftsrat und Verwaltung wird der Sand gereinigt, neue Sitzgelegenheiten sind geplant, zwei überdachte Sitzgruppen werden gebaut. Rund 2000 Euro Kosten sind veranschlagt, die über Fördermittel und den Förderverein HeimatHerzen erbracht werden könnten.

Die Bushaltestelle Landstraße Richtung Bad Düben bekommt eine neue Straßenlaterne sowie eine Überdachung. Das sei auch die Bitte von Laußigern gewesen, die ansonsten Wind und Wetter ausgesetzt seien, so Kern.

Am Sonnabend, dem 12. Dezember, findet am Rosengarten der Weihnachtsmarkt statt. Passende Hütten, so der Ortsvorsteher, werden angeschafft und den Vereinen zur Verfügung gestellt.

Auch der Termin für die Adventsfahrt der Ortschaft steht jetzt fest. Am 5. Dezember startet der Bus gen Meißen, wo unter anderem eine Stadtführung, der Besuch der Albrechtsburg, des Doms und des Weihnachtsmarktes sowie ein gemeinsames Weihnachtsessen geplant sind. Im letzten Jahr kam ein ähnliches Angebot bestens an. Damals ging es nach Dresden.

Von Kathrin Kabelitz