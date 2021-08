Laußigs Biker freuen sich über Finanzspritze

Laußig

„Ich freue mich ganz besonders, dass ich der Motorradfahrgemeinschaft einen weiteren Fördermittelbescheid aus dem Regionalbudget überreichen kann.“ Und das macht Laußigs Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) symbolisch in einem Motorradhelm.

Biker als verlässliche Partner

Vor dem Clubhaus in Laußig stehen die Biker Ronny Schneider und Marcus Lohan, beide freuen sich über seinen Besuch. Und er kommt gern vorbei, denn er kann sich jeder Zeit der Unterstützung der Motorradfahrer sicher sein.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Motorradfahrgemeinschaft ist für mich immer ein verlässlicher Partner, wenn es darum geht, das Dorfleben, auch außerhalb der weit über unsere Region hinaus bekannten jährlichen Bikerparty, zu bereichern.“ Die konstruktive Zusammenarbeit des Vereins mit anderen Vereinen und der Gemeinde selbst bezeichnet Schneider als beispielhaft. Auch seitens der Motorradfahrer gibt es viele lobende Worte für den Gemeindevorstand. „Wir freuen uns sehr, dass wir diese Förderung erhalten haben und dass unser Engagement durch diese Zuwendung gewürdigt wird. Wir können uns immer und zu jeder Zeit seiner Fachkompetenz und seiner Ratschläge sicher sein“, lobt Präsident Ronny Schneider die Zusammenarbeit.

Dafür ist das Geld bestimmt

Genutzt werden die Fördermittel für den Erwerb von Pavillons und einer Soundanlage. Beides wird nicht nur zur Party der Biker zum Einsatz kommen, sondern ganzjährig zu öffentlich wirksamen Veranstaltungen in der Gemeinde genutzt. Insgesamt werden rund 8100 Euro investiert, der Zuschuss beträgt etwa 6000 Euro.

Das Regionalbudget für die Dübener Heide umfasst finanzielle Mittel in Höhe von 150 000 Euro. Der Verein Dübener Heide als Träger des Naturparks reicht die Gelder in diesem Jahr an Kommunen und Vereine aus. Die Mittel werden von Bund und dem Land Sachsen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes zur Verfügung gestellt und greifen den Gedanken des bürgerschaftlichen Engagements auf.

Neues Vereinshaus

In der Steinerkeide in Aurthausen haben die Biker und der Männergesangsverein bald ein gemeinsames Domizil. Neben Fördermitteln kommen auch Eigeninitiativen der Mitglieder zum Einsatz. Die Männer beider Vereine haben bereits in der Vergangenheit viel Herzblut in das zukünftige Vereinshaus gesteckt. Ohne die Vielzahl an Eigenleistungen wäre das Projekt nicht umsetzbar. Der Bereich soll nach der Fertigstellung rund um das Jahr für Feierlichkeiten und Festivitäten zur Verfügung stehen. Ein Sommerkino oder der kürzlich durchgeführte Familiennachmittag sind da nur einige Beispiele.

Das nächste große Event ist bereits in Planung. Die 26. Summer Leaves Party am ersten Septemberwochenende ist das nächste Highlight auf dem Gelände mit der tollen Freilichtbühne.

Von Anke Herold