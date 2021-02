Laußigs Bürgermeister zu Visionen, Kritik und seinen Wahl-Ambitionen

Laußig

In diesem Jahr wählt Laußig einen neuen Bürgermeister. Lothar Schneider (63) führt die Gemeinde mit ihren acht Ortsteilen seit 2007. Als er zuletzt mit einigen Visionen an die Öffentlichkeit ging, gab es Kritik seitens der CDU/SPD-Fraktion. Im Interview mit der LVZ äußert sich Schneider dazu, gibt Auskunft, was in Laußig ansteht und ob er bei der Wahl im Herbst zum dritten Mal in Folge antritt.

Für öffentlich angesprochene Themen wie Rückkauf des Heidecenters und Weiterentwicklung des ACZ-Geländes oder der Gewächshausbrachen in Pristäblich haben Sie zuletzt harsche Kritik seitens der SPD/CDU-Fraktion einstecken müssen. Von Vertrauensbruch ist gar die Rede … Wie bewerten Sie das?

Anzeige

Ich habe mich im Zusammenhang mit einem LVZ-Beitrag dazu bereits kurz geäußert. Zum Glück denken nicht alle Gemeinderäte so. Um mit Erich Kästner zu antworten: Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen. Ich sehe weiterhin meine Aufgabe darin, voranzugehen, Ideen und Visionen zu entwickeln, auch oder gerade, wenn die Haushaltslage schwierig ist. Und dass wir diese Ideen gemeinsam weiter entwickeln, steht für mich außer Frage.

Haupt-Argument der Kritiker sind die bei anderen Themen immer wieder ins Feld geführten fehlenden finanziellen Mittel. Wo soll denn das Geld herkommen?

Ideen und Gedanken kosten erstmal kein Geld. Selbst die größten Investitionen wurden durch eine Idee geboren. Ob und welche Idee dann tatsächlich realisiert wird, werden wir immer gemeinsam unter Einbeziehung des Gemeinderates entscheiden. Abwarten ist für mich keine Option.

Sanierung Abwasser-System bleibt Schwerpunkt

Angesprochen wurde, dass Projekte wie die Sanierung der Wohnblöcke oder die Ausstattung der Kitas wichtiger seien. Welche Schwerpunkte müssen Ihrer Meinung nach in naher Zukunft gesetzt werden?

Ein Schwerpunkt ist und bleibt die Sanierung des Abwassersystems in der Ortschaft Laußig. Das ist eine große Maßnahme, die mit Augenmaß realisiert werden muss, denn letztendlich zahlt der Bürger in Form von Gebühren die Zeche. Kitas waren schon immer in unserem Haushalt ein Investitionsschwerpunkt. Allein in diesem Jahr betragen die Zuwendungen circa 890 000 Euro.

Sie haben sich gewünscht, dass sich der Gemeinderat mit mehr Ideen einbringt. Wie bewerten Sie denn das derzeitige Zusammenwirken?

Ich bin mir darüber im Klaren, dass wir unsere Gemeinde nur gemeinsam voranbringen können. Dazu habe ich allen Räten auch eine offene und konstruktive Zusammenarbeit angeboten. Sicher ist auch der eine oder andere Rat neu und muss sich einarbeiten, dafür hab ich Verständnis. Ich würde mir dennoch wünschen, dass alle Gemeinderäte mein Angebot auch annehmen.

Homeoffice-Angebot bleibt auch nach Corona bestehen

Wie ist das Jahr 2020 für die Gemeinde gelaufen? Was wurde erreicht, womit sind Sie zufrieden?

Zufrieden bin ich nie. Natürlich ist unsere Arbeit von den Auswirkungen der der Pandemie geprägt. Meine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und ich haben dies aber auch als Chance begriffen. So haben wir unsere Verwaltungsstrukturen umgestellt und diese auf die auf uns zukommenden Aufgaben ausgerichtet. Ich denke da nur an die elektronische Rechnungsführung, die Einführung der Umsatzsteuer ab 2022, die elektronische Archivierung und Homeoffice. Wir bieten jedem Mitarbeiter an, dies zu nutzen. Ich bin der Meinung, Homeoffice hat nicht ausschließlich was mit Corona zu tun, deshalb soll das auch nach der Pandemie ein dauerhaftes Angebot bleiben. Verbessert hat sich zudem unter Federführung des Landkreises die Breitbandversorgung, die Grundschule und der Hort sind mit der notwendigen Hardware bis hin zu interaktiven Tafeln ausgestattet. Der Straßenbau in Kossa hat mit unserer Beteiligung begonnen.

Was war nicht so gut?

Nicht zufrieden bin ich mit dem Fortschritt der Hochwasserschutzmaßnahme Gruna, wobei die Spundung der Deiche zwischen Laußig und Mörtitz lobenswert zu erwähnen ist. Auch gehen mir die Planung und der Bau von Radwegen zu langsam. Ich denke da an die Verbindung Görschlitz – Bad Düben mit der Fortführung nach Pressel.

Dazu zählt sicher auch das Stichwort Ortskanalisation Laußig. Ständig neue Probleme, neue Nachträge. Was macht dieses Projekt so kompliziert?

Wie schon erwähnt, ist dieses Thema sehr umfangreich. Wir arbeiten im ersten Bauabschnitt mit Kanaltiefen um die vier Meter und Leitungs-Dimensionen zwischen 80 Zentimetern bis ein Meter. Dazu kommt, dass wir über keine Leitungspläne von verschiedenen Medien-Trägern verfügen und wir die Kosten immer im Blick haben müssen.

Lesen Sie auch

Schloss Pressel soll 2021 fertig werden

Ein weiteres Dauerthema ist die Sanierung Schloss Pressel. 2021 soll diese beendet werden – ist das realisierbar?

Bei Sanierung von solch alten Gebäuden ist man nie vor Überraschungen gefeit. Dennoch haben wir mit dem Eilenburger Planungsbüro Giersdorff ein renommiertes Büro, das über gute Erfahrungen in der Altbau-Sanierung verfügt, an der Seite. Wir werden dieses Objekt in diesem Jahr fertigstellen.

Was steht dieses Jahr noch in Laußig an?

Neben dem bereits Genannten die Sanierung der Turnhalle Pressel. Hier gilt mein Dank den fleißigen Eltern, die im Nebenraum den Jugendclub einrichten. Des Weiteren sind wir in die Vorbereitung des zweiten Bauabschnittes in der Ortslage Kossa involviert. Dort steht die Erneuerung des Straßen- und Gehwegbeleuchtung an. Auch Pressel/Hinterhäuser soll neue Straßenleuchten bekommen. Das muss in diesem Jahr realisiert werden, da das Energieversorgungsunternehmen EnviaM die Oberleitung durch eine Erdleitung ersetzt. Im Plan haben wir auch noch den Gehwegbau in Authausen bis zur Mühle. Es gilt zudem, einige Planungen anzuschieben – wie die Schaffung von Bauland in Pressel, die Fortführung der Gewerbeentwicklung Laußig-Nord sowie Investitionen in unseren Freiwilligen Feuerwehren, also ein neues Fahrzeug für die FFW Authausen, Ausrüstungsgegenstände und die Herstellung eines Löschbrunnens.

Wie steht die Gemeinde finanziell da – auch mit Blick auf die Corona-Krise?

Natürlich rechnen wir auch aufgrund von Corona mit Mindereinnahmen. Für einen Teil der von mir angesprochenen Maßnahmen sind bereits Mittel im Haushalt 2020 vorgesehen, die in diesem Jahr eingesetzt werden. Alle anderen Investitionen stehen unter dem Vorbehalt, dass die Finanzierung gesichert ist.

Ampeln für Kandidatur zu Wahl stehen auf Grün

Im Herbst ist Bürgermeisterwahl. Sie sind dann 64, könnten sagen, es reicht, jetzt sollen Jüngere ran. Sie haben im Sommer eine weitere Amtszeit für möglich erklärt. Werden Sie wieder antreten?

Es war nie mein Ansinnen, in Amtszeiten zu denken. Denn wenn ich für diese Gemeinde keine Visionen mehr habe, wäre ich schon jetzt fehl am Platz. Entscheidungen treffe ich immer, wenn sie anstehen. Zurzeit stehen die Ampeln auf Grün.

Was wünschen Sie den Laußigern für 2021 und welchen Wunsch haben Sie an die Bürger?

Ich wünsche ihnen, dass sie gesund bleiben und gut durch die Pandemie kommen. Mein Wunsch an die Bürger ist, dass wir mehr ins Gespräch kommen, auch wenn die Kontaktbeschränkungen weiter bestehen. Ich bin ein Freund der kurzen Wege. Das geht zum einen telefonisch. Wir haben zusätzlich auf unserer Internetseite ein Formular entwickelt, auf dem uns die Bürger Anregungen und Mängel mitteilen können.

Zur Person Lothar Schneider (63), parteilos, ist seit 2007 Bürgermeister von Laußig. Er ging in Pressel zur Schule und lernte Maschinen- und Anlagenmonteur. 2005 diplomierte er als Verwaltungsbetriebswirt an der Wirtschaftsakademie Leipzig. Berufliche Stationen waren unter anderem die Arbeit als Meister in der LPG Authausen und nach der Wende als Niederlassungsleiter des Technischen Fortbildungswerkes Ottendorf-Okrilla, Geschäftsführer der Bauhütte GmbH. Seit 1994 war er ehrenamtlicher Bürgermeister von Authausen, von 1997 bis 1999 Geschäftsführer der Laußiger Wohnstätten GmbH und danach Bürgermeister beziehungsweise Amtsverweser von Kossa. Nach der Gemeindefusion 2007 wählten ihn die Laußiger zum hauptamtlichen Bürgermeister, 2014 wurde er in seinem Amt bestätigt. Seit 1999 sitzt er mit CDU-Mandat im Kreistag Nordsachsen. Lothar Schneider ist geschieden, Vater von zwei Töchtern und wohnt in Authausen.

Von Kathrin Kabelitz