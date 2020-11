Leeres Heide-Center in Laußig: Kauft jetzt die Gemeinde?

Laußig

Das alte Heide-Center in Laußig fristet ein trostloses Dasein und verkommt langsam zum Schandfleck mitten in der Gemeinde. Bislang hat sich kein Interessent zum Kauf entschlossen. Nun könnte Bewegung in die Angelegenheit kommen, denn Laußigs Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) schließt nicht aus, dass die Gemeinde das Objekt selber erwirbt. Sollte es dazu kommen, sieht er für die Nutzung nur zwei Optionen.

Komplex seit Jahren verwaist

Im Jahre 1995 erbaut, gab es im Heide-Center einst einen Super- und Drogeriemarkt, kleine Geschäfte und sogar eine Gaststätte. Doch seit Jahren ist der gesamte Komplex verwaist. Nur die Tafel öffnete hier zuletzt noch regelmäßig für einige Stunden und verteilte Lebensmittel an Bedürftige. Doch auch sie ist mittlerweile ausgezogen, für die Lebensmittelausgabe werden jetzt Räume im Ländlichen Begegnungszentrum genutzt.

Interessenten an dem Objekt mit drei Gebäudeteilen und insgesamt 1801 Quadratmeter Fläche habe es in der Vergangenheit einige gegeben, sagt Bürgermeister Lothar Schneider. Inzwischen verwaltet ein Berliner Immobilienunternehmen das Objekt für den Besitzer. Über den ist bislang nicht viel bekannt. Auch aus Berlin heißt es, dass man immer wieder mal mit potenziellen Käufern für das Objekt im Kontakt gewesen sei. „Mittlerweile gab es einige Interessenten für diese Immobilie. Es gab unterschiedliche Gewerke, die sich das Portfolio angeschaut haben. Doch meistens war das Gewerbe zu laut“, heißt es. Da das Heide-Center mitten in einem Wohngebiet liegt, seien die Interessenten recht schnell wieder abgesprungen. Aktuell liege der Kaufpreis bei 230­ 000 Euro.

Die Gemeinde hat sehr großes Interesse daran, dass das Objekt wieder vermarktet wird. „Denn damit würde gleichzeitig ein großer Schandfleck bei uns im Ort verschwinden“, erklärt Schneider. Derzeit würden dort regelmäßig illegal Müll und Schutt abgekippt.

Gemeinde würde nicht zu jedem Preis kaufen

Nun gibt es in Laußig die Idee, dass die Gemeinde das Heide-Center selber kauft. „Allerdings würden wir nicht zu jedem Preis kaufen. Der müsste sich drastisch reduzieren und auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich angesiedelt sein“, sagt der Bürgermeister. Der Besitzer der Immobilie müsste den Preis also deutlich reduzieren

Beim Verwalter in Berlin hat man inzwischen vom Kaufinteresse der Gemeinde Laußig gehört und ist ernsthaften Verhandlungen nicht abgeneigt. „Vielleicht kommen wir ja mit Laußig ins Gespräch“, heißt es aus dem Berliner Immobilienunternehmen.

Sollte es tatsächlich zu einem Kauf durch die Gemeinde kommen, sieht der Bürgermeister für eine Nutzung allerdings nur zwei Optionen: „Entweder, es findet sich ein Betreiber oder das Objekt wird zurückgebaut.“

Von Steffen Brost