Bad Düben

Footballer in der Kurstadt: 18 Spieler aus dem 65 Mann starken Kader des frisch gegründeten Football-Teams Leipzig Kings gastierten nun am Mediclin-Krankenhaus-Standort Bad Düben. Grund: Der bevorstehende Start der neuen European League of Football (ELF) – einige der Akteure mussten für die Lizensierung noch die sportmedizinische Untersuchung absolvieren. Auf Initiative von Orthopäde und Football-Fan Benjamin Kujat kam der Kontakt zu den Kings zustande. Mediclin Bad Düben wird zudem bei den Heimspielen im Leipziger Alfred-Kunze-Sportpark den medizinischen Support übernehmen.

Fit für den Saisonstart? Beim Medizincheck in Bad Düben. Quelle: Mediclin

Während der Großteil der deutschen Spieler den obligatorischen Leistungscheck bereits hinter sich hatte, wurde der Gesundheitszustand der ausländischen Spieler in Bad Düben noch einmal gecheckt. „Das ist auch für uns etwas ganz Besonderes. Profisportler betreuen wir schließlich nicht alltäglich“, sagte Oberarzt Dr. Yilmaz Ercan. Unter den „prominenten“ Patienten befand sich unter anderem Runningback Jason Aguemon, als französischer Nationalspieler so etwas wie der Star der Mannschaft. Nach einem Gespräch und der Untersuchung des körperlichen Zustands mit Benjamin Kujat ging es für die Athleten zur Funktionsdiagnostik. Hier wurde die Lungenfunktion getestet. Es folgte die Untersuchung per EKG sowie eine Blutentnahme.

„Eine großartige Sache“

„Es ist nicht nur für unser Haus, sondern auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine großartige Sache, bei so einem spannenden Projekt dabei zu sein und unser Können unter Beweis zu stellen“, sagte Kermit Behnisch, Kaufmännischer Direktor des Mediclin-Waldkrankenhauses und Reha-Zentrums. Die Orthopädie des alten Waldkrankenhauses genoss zu DDR-Zeiten einen ausgezeichneten Ruf bei Hochleistungssportlern aus aller Welt. „Diesem Status wollen wir uns – natürlich mit kleinen Schritten – wieder annähern“, betont er.

Die Premieren-Spielzeit beginnt für die Leipzig Kings übrigens am 20. Juni mit einem Auswärtsspiel bei den Berlin Thunder. Am 26. Juni geht es zu den Wroclaw Panthers ins polnische Breslau. Das erste Heimspiel steigt am 3. Juli im Alfred-Kunze-Sportpark gegen die Cologne Centurions.

Von LVZ