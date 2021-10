Leipziger Ärzteorchester tritt in Bad Düben auf

Bad Düben

Das Leipziger Ärzteorchester gibt am 6. November in der Bad Dübener Stadtkirche Sankt Nikolai ein Benefizkonzert zugunsten des Fördervereins der evangelischen Kirchengemeinde Bad Düben und des Kirchspiels Tiefensee. Hinter der Idee für dieses besondere Konzert steckt der ehemalige Chefarzt und Ärztliche Direktor des Mediclin Waldkrankenhauses Bad Düben, Professor Christian Melzer. „Vor acht Jahren hat das gleiche Orchester im Rahmen eines Symposiums im Heide Spa gespielt. Deshalb hatte ich gute Verbindung zu dem Orchester. Diese hat über Jahre gehalten und so kommt das neuerliche Konzert zustande“, so Melzer.

Unterstützung für Förderverein der Kirchengemeinde

Unter der künstlerischen Leitung von Christiane Bräutigam musiziert das Leipziger Ärzteorchester diesmal für die Anliegen des Fördervereins. Das anstehende Konzert soll die Arbeit des Fördervereins der Kirchengemeinde unterstützen. Der Verein, der sich Anfang 2018 gegründet hat, verfolgt seit einiger Zeit das Ziel einer Co-Finanzierung für eine vollständige Pfarrstelle in der Kurstadt. Darüber hinaus sieht der Förderverein seine Aufgaben in der Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit, der Familien- und Seniorenbetreuung, der musikalischen Gestaltung bis hin zu diakonischen Aufgaben und Missionsarbeit, insbesondere im Hinblick auf das evangelische Schulzentrum in Bad Düben. „Durch Corona war auch lange Zeit die Arbeit des Orchesters lahmgelegt. Um so mehr freue ich mich, dass jetzt dieser Termin für den Auftritt in unserer Stadt zustande kam“, betont Melzer.

Zweimal im Jahr wird geprobt

Das Leipziger Ärzteorchester wurde 2012 von musikbegeisterten Leipziger Medizinern gegründet. Dem Aufruf folgten zahlreiche musizierende Ärzte und Zahnärzte. Auch engagierte Laienmusiker anderer Berufsgruppen spielen mit. Den zeitlichen Besonderheiten des Arztberufes angepasst, probt das Orchester nicht wöchentlich, sondern findet sich zweimal im Jahr zu intensiver Projekt- und Konzerttätigkeit zusammen. Es widmet sich dabei allen Musikepochen – vom Barock bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen.

Auf dem Bad Dübener Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Wolfgang Amadeus Mozart, der Beginn ist 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um eine Spende gebeten. Während des Konzertes gilt die 3-G-Regel (Zutritt für Geimpfte, Genesene und Getestete).

Von Steffen Brost