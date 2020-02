Lkw-Brand in Bad Düben: Ursache steht jetzt fest

Bad Düben

Lichterloh brannte am Abend des 2. Februar ein Lkw auf einem Parkplatz in der Schmiedeberger Straße in Bad Düben. Nun steht fest, was das verheerende Feuer ausgelöst hat. „Die Untersuchungen der Brandursachenermittler von der Polizei sind weitestgehend abgeschlossen. Die Experten gehen von Brandstiftung aus und die Ermittlungen laufen weiter“, sagte Mariele Köckeritz von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig auf Anfrage der LVZ.

Ermittlungen der Polizei gehen weiter

Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Mehr konnte die Pressesprecherin aus polizeitaktischen Gründen nicht sagen.

Lkw wurde komplett zerstört

Bei dem Lkw-Brand auf dem Parkplatz KiK in der Schmiedeberger Straße wurde die Zugmaschine eines dort geparkten Sattelzuges komplett zerstört. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Bad Düben, Schnaditz und Tiefensee stand der Lkw bereits lichterloh in Flammen. Die 32 Kameraden brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen der Flammen auf einen daneben abgestellten Auflieger verhindern. An der Zugmaschine entstand ein Schaden von rund 80 000 Euro.

Von Steffen Brost