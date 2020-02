Lkw-Brand in Bad Düben: Ursache war offenbar Brandstiftung

Bad Düben

Bei dem Lkw-Brand vor einer Woche auf einem Parkplatz KiK in der Schmiedeberger Straße in Bad Düben handelt es sich offenbar um eine Brandstiftung. Wie Birgit Höhn von der Polizeidirektion Leipzig am Freitag mitteilte, haben Kriminaltechniker sowie Gutachter der Dekra den Lkw nach dem Brand genau unter die Lupe genommen. „Es kann mit großer Wahrscheinlichkeit gesagt werden, dass es sich bei dem Feuer nicht um einen technischen Defekt am Fahrzeug gehandelt hat. Allerdings möchte ich aktuell auch nicht mehr dazu sagen, weil die Ermittlungen hierzu noch im Gang sind“, so Höhn.

80 000 Euro Sachschaden

Am vergangenen Sonntagabend wurden die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben sowie die der Ortsteile zu dem Lkw-Brand gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand die Zugmaschine des Sattelschleppers bereits lichterloh in Flammen. Der Löschtrupp brachte das Feuer unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen daneben abgestellten Auflieger verhindern.

An der Zugmaschine entstand ein Schaden von rund 80 000 Euro. Insgesamt waren 32 Feuerwehrleute aus Bad Düben, Schnaditz und Tiefensee sowie Polizeibeamte aus Eilenburg im Einsatz.

Von Steffen Brost